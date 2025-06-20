Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП, а в Европе – первое.
Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что представление о российской экономике как исключительно сырьевой устарело, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что такие оценки уходят в прошлое и реальная ситуация говорит об ином.
Путин подчеркнул: «Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе – первое».
ПМЭФ проходит в Петербурге с 18 по 21 июня. Информационным партнером форума выступает РИА Новости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось.
Сотни желающих заполнили все входы на площадку форума, чтобы попасть на сессию с президентом России. Советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа поздравил Владимира Путина с успешной организацией форума.