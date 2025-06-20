Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое

Tекст: Денис Тельманов

Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что представление о российской экономике как исключительно сырьевой устарело, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что такие оценки уходят в прошлое и реальная ситуация говорит об ином.

Путин подчеркнул: «Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе – первое».

ПМЭФ проходит в Петербурге с 18 по 21 июня. Информационным партнером форума выступает РИА Новости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось.

Сотни желающих заполнили все входы на площадку форума, чтобы попасть на сессию с президентом России. Советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа поздравил Владимира Путина с успешной организацией форума.