Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
Началось пленарное заседание ПМЭФ
Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось.
Во время выступления на главной сессии Путин дал оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике, а также охарактеризовал состояние отношений России с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости».
В дискуссии на форуме вместе с Путиным участвовали президент Индонезии Прабово Субианто, советник по нацбезопасности Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. На пленарной сессии прозвучали оценки перспектив экономического развития и взаимодействия России с государствами Азии, Африки и Ближнего Востока.
Российский лидер в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.