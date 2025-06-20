Путин начал переговоры с представителями Бахрейна, Китая и ОПЕК на ПМЭФ

ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

Tекст: Вера Басилая

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю остался стабильным и составляет 81%, передает ТАСС.

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 82% респондентов считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

Положительную оценку работе правительства дали 57% участников исследования, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина как хорошую отметили 58% опрошенных, что на два процентных пункта ниже предыдущего показателя.

Поддержка партии «Единая Россия» выросла на один процентный пункт и достигла 46%. За КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

Опрос проходил с 13 по 15 июня, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.