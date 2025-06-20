Песков сообщил о встречах Путина с иностранным бизнесом на ПМЭФ

Tекст: Александра Юдина

По словам представителя Кремля, контакты не афишировали, чтобы защитить предпринимателей от возможных санкций в их странах, передает ТАСС.

Песков пояснил, что вчера уже прошли подобные встречи, однако подробности о компаниях и участниках не разглашаются. Он отметил, что иностранные бизнесмены на форумах сталкиваются с «беззаконием» в своих государствах, поэтому их контакты с российской стороной хранят в тайне.

Также Песков сообщил, что выступление Путина на пленарной сессии форума будет продолжительным и насыщенным по содержанию. Кроме российского лидера, на сессии выступят гости из Индонезии, Бахрейна и Китая. По его словам, запланирована и сессия вопросов и ответов, которая обычно отличается разнообразием тем.

На прошлой неделе Песков заявил, что Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в панельной дискуссии.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в 2025 году соберет делегации из более 92 государств и территорий. Песков заявлял, что представители компаний из Европы и США проявляли интерес к форуму, однако предпочитали не афишировать свое участие.