  • Новость часаЗахарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Франция внезапно заметила нацизм на Украине
    Скачко: «Серый кардинал» Украины не прошел кастинг в Вашингтоне
    Греф назвал равновесный курс рубля
    Рар объяснил данные о разочаровании мигрантов жизнью в Германии
    Российские войска освободили Московку в Харьковской области
    Власти России объявили о перестройке политики в сфере миграции
    Пропалестинские активисты повредили два военных самолета в Британии
    С Украины сбежали два «кошелька» Зеленского
    В Кремле раскрыли имя модератора пленарной сессии ПМЭФ
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    10 комментариев
    20 июня 2025, 12:38 • Новости дня

    Песков сообщил о встречах Путина с иностранным бизнесом на ПМЭФ

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин проводит встречи с представителями иностранного бизнеса на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, контакты не афишировали, чтобы защитить предпринимателей от возможных санкций в их странах, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что вчера уже прошли подобные встречи, однако подробности о компаниях и участниках не разглашаются. Он отметил, что иностранные бизнесмены на форумах сталкиваются с «беззаконием» в своих государствах, поэтому их контакты с российской стороной хранят в тайне.

    Также Песков сообщил, что выступление Путина на пленарной сессии форума будет продолжительным и насыщенным по содержанию. Кроме российского лидера, на сессии выступят гости из Индонезии, Бахрейна и Китая. По его словам, запланирована и сессия вопросов и ответов, которая обычно отличается разнообразием тем.

    На прошлой неделе Песков заявил, что Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в панельной дискуссии.

    Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в 2025 году соберет делегации из более 92 государств и территорий. Песков заявлял, что представители компаний из Европы и США проявляли интерес к форуму, однако предпочитали не афишировать свое участие.

    20 июня 2025, 08:26 • Новости дня
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    @ McPHOTO/M.xGannx/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такое развитие событий было бы катастрофическим.

    Песков подчеркнул: «Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно». Представитель Кремля отметил, что не считает возможным давать оценку этим публикациям из-за их численности и недостоверности, передает ТАСС.

    Поводом для комментария Пескова стала информация, озвученная журналисткой телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Она сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

    Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






    Результаты
    11 комментариев

    Комментарии (28)
    19 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сети опубликовали видеозапись американских военных, на котором бомбардировщик ВКС России Су-24 пролетел рядом с кораблем Североатлантического альянса.

    Появилось видео, снятое американскими военными, на котором запечатлен полет бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России над нейтральными водами Балтийского моря. Кадры опубликовал Telegram-канал «Два майора».

    В ходе полета бомбардировщик выпустил тепловые ловушки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-каналы.

    В ролике запечатлено, как самолет пролетел над водной гладью на небольшой высоте и выпустил два тепловых снаряда. Когда именно была сделана видеозапись, неизвестно, но сообщается, что ее сделали с корабля ВМС США.

    Комментарии (6)
    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину не изменился и остался на уровне 81%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю остался стабильным и составляет 81%, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 82% респондентов считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников исследования, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина как хорошую отметили 58% опрошенных, что на два процентных пункта ниже предыдущего показателя.

    Поддержка партии «Единая Россия» выросла на один процентный пункт и достигла 46%. За КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос проходил с 13 по 15 июня, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    19 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Песков предупредил о реакции России при вмешательстве США в конфликт Ирана и Израиля

    Песков заявил об усилении обеспокоенности России в случае вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти выразили опасения по поводу потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем, отметив возможную эскалацию ситуации.

    Россия будет серьезно обеспокоена в случае участия США в конфликте между Ираном и Израилем, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва считает такое развитие сценария опасным для всего региона.

    «Мы будем еще больше обеспокоены, потому что это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона», – заявил Песков.

    По его словам, вариант с вовлечением США приведет к значительному развитию конфликта.

    Он также добавил, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности всех сторон.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






    Результаты
    11 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям на фоне эскалации между Ираном и Израилем. Американский президент Дональд Трамп в последние дни обсуждает с советниками возможность авиаудара по иранскому ядерному объекту Фордо.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    Песков заявил о толерантности России к словам Трампа о Путине
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва проявляет терпимость к стилю высказываний президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине и рассчитывает на различное отношение со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу Sky News.

    По его словам, в Москве исходят из того, что в каждой политике свой стиль общения, а у Трампа – необычная манера речи, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что Россия относится к этому с пониманием и ожидает переменного отношения к себе со стороны других государств.

    Отвечая на вопрос о положении заявления Трампа, который советовал Путину сначала урегулировать конфликт на Украине перед вмешательством в ближневосточные процессы, Песков пояснил, что Москва не считает такие слова неверными и придерживается принципов взаимной толерантности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает готовность Дональда Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для их преодоления.

    Комментарии (10)
    20 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    Песков предупредил о негативной реакции России на возможное убийство Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи вызовет крайне негативную реакцию Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о реакции России, Песков заявил: «Очень отрицательно». По его словам, Москва решительно осудит такие действия, если они произойдут, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Он также отметил, что поддержка США возможного убийства Хаменеи приведет к росту экстремизма внутри Ирана и откроет «ящик Пандоры». По его словам, иранское общество считается очень хорошо организованным и консолидированным, поэтому подобные действия вызовут соответствующее противодействие со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что недопустимо не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже обсуждать подобные темы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили возможность попытки устранения верховного лидера Ирана.

    Комментарии (2)
    19 июня 2025, 16:49 • Новости дня
    Песков: Появление персонажа президента в «Простоквашино» не согласовывалось с Кремлем
    Песков: Появление персонажа президента в «Простоквашино» не согласовывалось с Кремлем
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возможное включение персонажа президента России Владимира Путина в мультфильм «Простоквашино» не потребует отдельного разрешения со стороны Кремля, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Появление образа президента России Владимира Путина в мультфильме «Простоквашино» не требует согласования с Кремлем, передает РИА «Новости». Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства является «неотъемлемой частью жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян».

    Песков отметил: «Нет, это, конечно, не надо согласовывать. Путин – это неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких наших сограждан. Поэтому, наверное, вполне можно понять интерес. Главное, чтобы детишкам было интересно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что персонаж президента России Владимира Путина может появиться в мультсериале «Простоквашино». Руководство киностудии считает, что появление такого героя усилит культурную привлекательность проекта.

    Комментарии (0)
    19 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании США мириться с хамством Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что терпимость США к поведению киевского режима изменилась с приходом новой администрации.

    По словам представителя  Кремля, постоянное хамство – характерная черта киевского режима, пишут «Известия».

    Он подчеркнул, что нынешняя администрация США отличается категоричностью и прямолинейностью, и теперь не готова дальше терпеть подобное поведение. По словам Пескова, такая позиция Вашингтона приносит киевскому режиму заметный дискомфорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев и приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. После этого спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский извинился за хамство.

    Комментарии (0)
    19 июня 2025, 17:05 • Новости дня
    Названо число оставшихся в России после 2022 года компаний из США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После антироссийских санкций с 2022 года в стране осталось около 150 американских компаний, еще около 100 компаний были преобразованы в российские, заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на ПМЭФ.

    «У нас 250 компаний целиком (остались в РФ после введения западных санкций), из них некоторые бывшие американские стали российскими», – сказал Эйджи, передает ТАСС.

    Около 100 из них конвертировались в российские компании, добавил он.

    В апреле издание Financial Times сообщало, что некоторые западные компании, планировавшие уйти с российского рынка, приостановили эти планы.

    Комментарии (0)
    19 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Захарова предостерегла США от военного вмешательства в боевые действия против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям на фоне эскалации между Ираном и Израилем.

    Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства в боевые действия против Ирана, передает ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такой шаг стал бы крайне опасным и чреватым непредсказуемыми негативными последствиями.

    Захарова также назвала попытки оправдать неспровоцированную агрессию Израиля против Ирана откровенным цинизмом. Она отметила, что ситуация на Ближнем Востоке вступила в опаснейшую стадию эскалации, причиной которой стала атака на суверенное государство – Иран, осуществленная Израилем в нарушение международного права.

    По словам Захаровой, западные страны, в том числе в рамках МАГАТЭ, играют деструктивную роль в ситуации между Израилем и Ираном. Она заявила: «Мы видим, какую деструктивную позицию, какую деструктивную роль играют западные страны, в частности, в МАГАТЭ. Это очередная для них площадка, которую они хотят превратить… в политизированную для того, чтобы опять использовать как инструмент своих геополитических целей».

    Захарова подчеркнула, что Россия не позволяет Западу влиять на руководство МАГАТЭ, стараясь вернуть дискуссию в рабочее русло. Она также отметила, что на организацию оказывается большое давление, чтобы она стала просто «голосом западных стран», однако российская сторона стремится не допустить этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну. СМИ сообщили, что американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные.

    Комментарии (0)
    19 июня 2025, 22:47 • Новости дня
    Песков заявил о согласии Путина с идеей продолжения диалога с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Идею продолжения диалога России и Украины на экспертном уровне поддерживает российский МИД, президент России Владимир Путин согласился с этим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «саму идею диалога, продолжение этого диалога на экспертном уровне» поддерживает внешнеполитическое ведомство, передает RT.

    «И с этим согласился президент Путин», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    По словам Пескова, Москва «ориентируется на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций».

    Он указал, что Россия и Украина обменялись проектами меморандумов, и отметил, что нужно «сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем. Путин также заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.


    Комментарии (26)
    19 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин и Субианто подписали декларацию о стратегическом партнерстве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто объявили о начале нового этапа взаимодействия между Россией и Индонезией, закрепив стратегическое партнерство официальной декларацией.

    Документ был подписан в рамках официального визита индонезийского лидера в Россию, передает ТАСС.

    В ходе визита также планируется подписание ряда межведомственных соглашений, касающихся сотрудничества в различных сферах. Это должно укрепить двусторонние отношения и расширить взаимодействие России и Индонезии.

    Российский лидер отметил, что отношения Москвы и Джакарты «развиваются поступательно», у сторон «есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия».

    В настоящее время Россия квалифицирует свои внешнеполитические отношения как стратегическое партнерство с такими странами, как Китай, Иран и КНДР. Теперь Индонезия официально присоединилась к этому списку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал вступление Индонезии в БРИКС и выразил стремление укреплять взаимодействие с этой страной на международной арене.

    Комментарии (0)
    19 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Стало известно о зарубежных визитах Путина во второй половине года

    Песков сообщил о согласовании дат нескольких зарубежных визитов Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства Владимира Путина совершить несколько международных поездок во второй половине года.

    Президент России Владимир Путин совершит ряд зарубежных визитов во второй половине этого года, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

    Песков заявил: «У президента запланирован уже на вторую половину года целый ряд зарубежных визитов». Он отметил, что Россия ведет активную дипломатическую и политическую деятельность, а президентский график всегда насыщен международными событиями, при этом вопросы внутренней политики остаются главным приоритетом для Путина.

    Песков добавил, что приглашения иностранных лидеров, которые были в Москве на праздновании 80-летия Победы и пригласили Владимира Путина с ответными визитами, были приняты. Он уточнил, что сроки визитов будут согласовываться по дипломатическим каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. По словам Ушакова, поездка российского лидера запланирована на конец августа – начало сентября 2025 года.

    Комментарии (0)
    19 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    Песков назвал разговоры о свержении власти в Иране непозволительными

    Tекст: Антон Антонов

    Непозволительно не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже вести такие разговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы считаем, что это непозволительно – вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия», – приводит слова Пескова RT.

    Он напомнил, что Путин на встрече с представителями международных СМИ подчеркнул, что не желает даже обсуждать подобные сценарии.

    По мнению России, возможный удар США по Ирану «способен и обязательно приведет» к дальнейшей «существенной» эскалации, серьезно «осложнив положение дел в регионе». «Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», – заявил Песков.

    Как передает «Звезда», Белый дом, по информации Кремля, еще «не принял решения, вступать ли напрямую в конфликт», по крайней мере, такие заявления звучат из Вашингтона. Песков уточнил, что предложение России о посредничестве обращено к Израилю и Ирану, США не могут отвечать на него. В Кремле встревожены обстановкой на Ближнем Востоке, учитывая важность региона для России.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин контактирует с руководством Ирана, Израиля и ОАЭ. По словам Пескова, «имея такие равноудаленные отношения, Путин располагает потенциалом для оказания посреднических услуг в случае, если они будут востребованы сторонами конфликта. «Сейчас стороны конфликта две: Израиль и Иран», – констатировал представитель Кремля.

    Оценивая вероятность «ядерной» эскалации на Ближнем Востоке, Песков указал, что российской стороне неизвестно, какой потенциал у Израиля. «Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, говорило о нежелании обладать ядерным оружием», – заявил он, отметив также сообщения американской разведки, согласно которым США не обладают доказательствами наличия у Ирана ядерного оружия. Песков отметил, что в Иране «обогащение урана проходило под строгим мониторингом МАГАТЭ».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Российский лидер напомнил, что высказывал руководству США, Израиля и Ирана свое мнение о том, как обеспечить интересы Тегерана на мирную атомную энергетику одновременно с безопасностью Тель-Авива.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






    Результаты
    11 комментариев


    Комментарии (0)
    19 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал правильным вступление Индонезии в БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вхождение Индонезии к БРИКС стало правильным решением, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

    Россия помогала вступлению Индонезии в БРИКС, и Москва рада тому, что с 1 января эта страна стала полноправным членом объединения, сказал Путин, передает ТАСС.

    «С учетом веса и влияния Индонезии в современной глобальной политике и экономике, такой шаг был без сомнения правильным и будет иметь хорошую, высокую добавленную стоимость и для БРИКС, и для всех его механизмов сотрудничества», – добавил он.

    До этого Субианто поблагодарил Россию за поддержку во вступлении страны в БРИКС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кремль отреагировал на сообщения о возможном ядерном ударе США по Ирану
    Военкор Котенок ответил помощнику Кадырова на критику «Русской общины»
    В Эстонии начали строить линию обороны у границы с Россией
    «Газпром нефть» объявила о добыче лития и йода с 2028 года
    Захарова осудила нацистский жест гостя посольства Британии
    Михалков сообщил о трудоустройстве Ефремова в «Мастерской 12»
    Волонтера «Армии красоток» Россинскую осудили на 22 года за госизмену

    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Франция внезапно заметила нацизм на Украине

    Ведущие французские СМИ много лет игнорировали реальность и отказывались признавать массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Даже тогда, когда украинцы демонстрировали свастику, проходя во Франции военное обучение. И вдруг внезапно одно из главных французских изданий заметило «сотни подобных случаев». Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации