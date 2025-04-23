Стало известно о росте числа участников ПМЭФ-2025

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 92 стран и территорий подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме 2025 года, что на 5% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, передает ТАСС.

Советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил: «Это наглядно демонстрирует возрастающую глобальную значимость Форума как ведущей платформы для формирования новых экономических связей в условиях многополярного мира. Особенно заметно активное участие стран Глобального Юга – региона, чья роль в мировой экономике стремительно растет».

По словам Кобякова, в 2025 году особый интерес к повестке форума проявили государства Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Бахрейн, который рассматривается как важный партнер России на Ближнем Востоке. Организаторы рассчитывают, что широкий состав участников и разнообразие обсуждаемых тем позволят выработать практические решения на основе общих ценностей и взаимного уважения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует выступить на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня.