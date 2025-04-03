Песков заявил о скрытом интересе бизнеса ЕС и США к ПМЭФ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, компании из ЕС и США уже давно проявляют значительный интерес к участию в ПМЭФ,

Песков заявил, что компании предпочитали не афишировать свое участие. Песков подчеркнул, что заинтересованность бизнеса не прекращалась у целого ряда компаний.

Кроме того, Песков отметил, что пока рано сообщать, станет ли ПМЭФ-2025 самым представительным за последние годы.

Говоря о российском рынке, Песков подчеркнул его привлекательность для иностранных компаний. Он указал на широкий потенциал для сотрудничества, добавив, что Россия остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

Ранее на сайте Петербургского международного экономического форума появилось сообщение о том, что американские компании примут участие в этом важном международном мероприятии. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс, который подтвердил получение инициативных заявок от представителей бизнеса из США.

ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня 2025 года в Петербурге.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад стал аутсайдером экономического развития.