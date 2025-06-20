Принц Бахрейна назвал ПМЭФ «очень представительным»

Tекст: Дарья Григоренко

Во время встречи с российским лидером на полях ПМЭФ принц заявил: «Сегодня Бахрейн почетный гость форума в Санкт-Петербурге. Мы поздравляем вас, господин президент, с прекрасной организацией этого форума», передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что форум «очень представительный», отметив высокий международный статус мероприятия.

Российский лидер в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.

Бахрейн выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем. Путин заявил, что объем взаимной торговли между Россией и Бахрейном в первом квартале 2025 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.