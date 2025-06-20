Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
Принц Бахрейна назвал ПМЭФ «очень представительным»
Советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа поздравил президента России Владимира Путина с успешной организацией Петербургского международного экономического форума.
Во время встречи с российским лидером на полях ПМЭФ принц заявил: «Сегодня Бахрейн почетный гость форума в Санкт-Петербурге. Мы поздравляем вас, господин президент, с прекрасной организацией этого форума», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что форум «очень представительный», отметив высокий международный статус мероприятия.
Российский лидер в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.
Бахрейн выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем. Путин заявил, что объем взаимной торговли между Россией и Бахрейном в первом квартале 2025 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.