Бахрейн поблагодарил Путина за усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Дарья Григоренко

На встрече Путин отметил, что нынешние переговоры проходят на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. «К сожалению, наша сегодняшняя встреча проходит на фоне эскалации напряженности в вашем регионе. Мы все с тревогой следим за тем, что там происходит. Наверняка об этом еще тоже поговорим», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

Ожидается, что в ходе беседы стороны обсудят как двустороннюю повестку, так и развитие ситуации между Ираном и Израилем. Приезд делегации из примерно 80 человек и участие Бахрейна в статусе страны-гостя подчеркивают важность контактов между Россией и Бахрейном, отметил ранее помощник президента Юрий Ушаков.

В 2025 году будет отмечаться 35-летие восстановления экономических отношений между Россией и Бахрейном.

Путин в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение связи в районе проведения ПМЭФ обусловлено мерами безопасности, принятыми из-за угроз киевского режима.