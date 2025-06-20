Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
Бахрейн поблагодарил Путина за усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Бахрейн выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем, заявил принц Насер бен Хамад Аль Халифа во время переговоров с российским лидером на полях Петербургского международного экономического форума.
На встрече Путин отметил, что нынешние переговоры проходят на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. «К сожалению, наша сегодняшняя встреча проходит на фоне эскалации напряженности в вашем регионе. Мы все с тревогой следим за тем, что там происходит. Наверняка об этом еще тоже поговорим», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».
Ожидается, что в ходе беседы стороны обсудят как двустороннюю повестку, так и развитие ситуации между Ираном и Израилем. Приезд делегации из примерно 80 человек и участие Бахрейна в статусе страны-гостя подчеркивают важность контактов между Россией и Бахрейном, отметил ранее помощник президента Юрий Ушаков.
В 2025 году будет отмечаться 35-летие восстановления экономических отношений между Россией и Бахрейном.
Путин в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение связи в районе проведения ПМЭФ обусловлено мерами безопасности, принятыми из-за угроз киевского режима.