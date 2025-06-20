Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
Путин сообщил о росте торговли России и Бахрейна на 15%
Объем взаимной торговли между Россией и Бахрейном в первом квартале 2025 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи на полях ПМЭФ с Насером бен Хамадом Аль Халифой, советником короля Бахрейна по национальной безопасности.
«В первом квартале этого года наметилась положительная тенденция взаимной торговли. Показатели по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросли на 15%. Налажены деловые, партнерские отношения между суверенными фондами, и очень рассчитываю на то, что это даст хороший результат. На текущий момент совместные инвестиции направлены в более чем 30 проектов в самых разных областях», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее Бахрейн выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его усилия по урегулированию конфликта между Ираном и Израилем.
Российский лидер в пятницу начал серию встреч с иностранными гостями Петербургского международного экономического форума.