Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края

Tекст: Тимур Шайдуллин

В тексте документа, размещенного на сайте Кремля, указано, что кадровое решение принято в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Шестаков будет руководить регионом в статусе временно исполняющего обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).



Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

22 октября высокое назначение получила еще одна учатсница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

Во вторник комитет Госдумы поддержал кандидатуру занимавшего пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера.

Ранее Владимир Путин одобрил возможное назначение Кожемяко руководителем дальневосточного направления в правительстве.