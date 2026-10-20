Охотник погиб после нападения медведя в Архангельской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В минувшие выходные вблизи поселка Пинега хищник тяжело травмировал охотника. От полученных ран мужчина скончался», – цитирует сообщение правительства области РИА «Новости».

Отмечается, что погибший не был направлен каким-либо лесничеством и не участвовал в организованной работе по устранению угрозы со стороны медведей.

В областном руководстве добавили, что ранее сведений о выходе медведей не поступало, а случаи нападения хищника на человека в этом районе не фиксировались с 1978 года. Для устранения опасности принято решение об отстреле медведя, к этому на добровольной основе привлечены охотники с соответствующими разрешениями.

На прошлой неделе сообщалось, что от нападений медведей в России с весны погибли 26 человек.

В Иркутской области двое мужчин погибли в результате нападений медведей.

Пострадавшему от нападения медведя на Алтае подростку сделали сложную операцию.