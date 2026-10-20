Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Охотник погиб после нападения медведя в Архангельской области
Вблизи поселка Пинега Архангельской области медведь тяжело травмировал охотника, от полученных ран мужчина скончался, сообщили в пресс-службе областного руководства.
«В минувшие выходные вблизи поселка Пинега хищник тяжело травмировал охотника. От полученных ран мужчина скончался», – цитирует сообщение правительства области РИА «Новости».
Отмечается, что погибший не был направлен каким-либо лесничеством и не участвовал в организованной работе по устранению угрозы со стороны медведей.
В областном руководстве добавили, что ранее сведений о выходе медведей не поступало, а случаи нападения хищника на человека в этом районе не фиксировались с 1978 года. Для устранения опасности принято решение об отстреле медведя, к этому на добровольной основе привлечены охотники с соответствующими разрешениями.
На прошлой неделе сообщалось, что от нападений медведей в России с весны погибли 26 человек.
В Иркутской области двое мужчин погибли в результате нападений медведей.
Пострадавшему от нападения медведя на Алтае подростку сделали сложную операцию.