Директор Запорожской АЭС заявил об угрозе аварии из-за атак ВСУ

Директор ЗАЭС Черничук заявил о риске аварии из-за ударов ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

«Если долго что-то ломать, оно когда-то все равно сломается. Если долго бить по атомной станции, у нас когда-то на ней может произойти авария», – заявил Черничук во время международного телемоста. Его слова приводит РИА «Новости».

Черничук пояснил, что энергоблоки станции по проекту способны выдержать прямое падение самолета, однако постоянное воздействие дронов на инфраструктуру может в итоге привести к ее отказу.

Директор ЗАЭС подчеркнул, что находящийся на станции персонал делает все возможное для предотвращения связанных с военными действиями рисков, и на сегодня объект удается поддерживать в безопасном состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса для персонала в результате удара украинского беспилотника.

Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что эта атака подрывает безопасность объекта.

Во вторник служебный транспорт атомной электростанции также получил повреждения из-за удара дрона.