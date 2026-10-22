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Шестаков назвал четыре направления развития Приморского края
Шестаков назвал привлечение молодежи направлением развития Приморья
Поддержка участников спецоперации, развитие экономики, привлечение молодежи и кадровая политика станут ключевыми направлениями развития Приморья, заявил врио губернатора Константин Шестаков.
«Владивосток и Приморье – это восточные ворота Северного морского пути, а это значимый проект для всей нашей страны. Мы продумали очень серьезный план, который включает четыре направления… Первое – это, конечно же, поддержка ребят, которые сейчас отстаивают интересы нашей страны и воюют за нашу Родину, поддержка их семей», – приводит слова Шестакова РИА «Новости».
Вторым направлением он назвал развитие экономики и привлечение инвестиций. Врио губернатора отметил, что власти региона будут уделять внимание проектам по поручениям президента, в том числе созданию атомной электростанции совместно с Росатомом и гражданской судостроительной верфи совместно с ОСК.
Третьим и четвертым направлениями стали привлечение молодежи и вдумчивая кадровая политика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. В тот же день Шестаков пообещал направить все свои знания и навыки на развитие региона.
Также Путин отметил эффективную работу Юрия Трутнева и Олега Кожемяко по развитию Дальнего Востока.