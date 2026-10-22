Путин оценил эффективную работу Трутнева и Кожемяко на Дальнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Путин подчеркнул, что бывшему вице-премьеру и полпреду в ДФО, а также экс-губернатору Приморья действительно удалось многое сделать для региона, однако предстоит еще немало работы, сообщается на сайте Кремля.

«За последние годы действительно кое-что удалось сделать. И люди эффективные работали там: Юрий Петрович Трутнев и сейчас про губернатора Олега Николаевича Кожемяко тоже сказали – они действительно поработали и будут продолжать работать по этим направлениям», – сказал Путин.

«Олег Николаевич – понятно, сам, потому что он будет и полпредом, и вице-премьером. Но от руководителя на месте, конечно, зависит прежде всего конечный результат общей работы», – добавил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назначил Олега Кожемяко на должность заместителя председателя правительства и полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе.

В этот же день Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

В среду Кожемяко заявил о необходимости сохранить и приумножить заданные предшественником темпы развития Дальнего Востока и Арктики.