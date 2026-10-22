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В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали двое детей
Хинштейн: Двое детей и девушка получили ранения при атаке ВСУ в Курской области
В результате атаки Вооруженных сил Украины в поселке Хомутовка Курской области получили ранения два маленьких ребенка и 26-летняя девушка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Количество пострадавших накануне при атаке на Хомутовку выросло до четырех… У 26-летней девушки травмы головы, ушиб ноги, у шестимесячной девочки касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки – акубаротравма и ушиб мягких тканей головы», – написал Хинштейн в Max.
Глава региона отметил, что травмы пострадавших легкие, они получают необходимую помощь и будут наблюдаться у врачей амбулаторно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о ранении 82-летней женщины в результате атаки украинского беспилотника на Хомутовку.
В тот же день Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе украинского беспилотника по железнодорожному локомотиву во Льгове.