Хинштейн: Двое детей и девушка получили ранения при атаке ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

«Количество пострадавших накануне при атаке на Хомутовку выросло до четырех… У 26-летней девушки травмы головы, ушиб ноги, у шестимесячной девочки касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки – акубаротравма и ушиб мягких тканей головы», – написал Хинштейн в Max.

Глава региона отметил, что травмы пострадавших легкие, они получают необходимую помощь и будут наблюдаться у врачей амбулаторно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о ранении 82-летней женщины в результате атаки украинского беспилотника на Хомутовку.

В тот же день Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе украинского беспилотника по железнодорожному локомотиву во Льгове.