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Новак заявил об обеспеченности России дизелем и авиакеросином
Новак: Российский рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что внутренний рынок страны полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином, однако по бензину пока сохраняется дефицит.
О ситуации на внутреннем топливном рынке вице-премьер рассказал по итогам профильного совещания, передает РИА «Новости». «Внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином. По бензинам еще сохраняется ситуация с дефицитом, но принимаются все необходимые меры для того, чтобы был обеспечен полностью рынок», – заявил Новак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство сообщило об увеличении выпуска бензина и дизеля в России.
На прошлой неделе власти обсудили возможность обязательной продажи топлива пониженного экологического класса только через биржу.
В начале месяца Новак констатировал сбалансированность ситуации на отечественном рынке авиационного керосина.