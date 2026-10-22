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Правительство сообщило об увеличении производства бензина и дизеля
Принятые на российском топливном рынке меры позволили увеличить выпуск бензина и дизеля, а также начать формирование запасов, сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.
«Минэнерго представило доклад о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Благодаря ранее принятым компенсаторным мерам на рынке наблюдается положительная динамика – как по бензину, так и по дизельному топливу: увеличено производство, формируются запасы», – приводит ТАСС сообщение кабмина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в правительстве заявили о стабилизации ситуации на российском рынке бензина и дизельного топлива.
В начале месяца правительство подписало постановление, разрешающее производителям топлива учитывать поставки на некоторые АЗС в нормативе продаж на бирже.
В сентябре нефтеперерабатывающие заводы России увеличили выпуск топлива благодаря запуску дополнительных производственных мощностей.