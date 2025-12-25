Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора до декабря 2026 года

Tекст: Денис Тельманов

Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления о переносе оплаты утильсбора для крупнейших производителей автомобилей и прицепов на декабрь 2026 года, передает ТАСС.

Документ предусматривает отсрочку платежей за четвертый квартал 2025 года и за первый, второй и третий кварталы 2026 года. Деньги за эти периоды потребуется внести в декабре 2026 года.

В министерстве отметили, что такой механизм поддержки действует с 2016 года и способствует финансовой стабильности предприятий.

В условиях высокого уровня стоимости кредитов подобная отсрочка поможет компаниям направить дополнительные средства на инвестиционные программы, закупку комплектующих и выплату заработной платы. Это обеспечит бесперебойную работу конвейеров и стабильное выполнение контрактов.

Также в Минпромторге подчеркнули, что перенос сроков оплаты будет способствовать общему развитию автопрома, поддержит рабочие коллективы и поможет реализовать долгосрочные производственные проекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре продажи легковых автомобилей с пробегом на российском рынке достигли 653 тыс. единиц на фоне рекордного ввоза иномарок перед изменением ставок утильсбора.

Минпромторг инициировал перенос новых правил расчета утильсбора на один месяц для защиты интересов покупателей машин с мощностью свыше 160 лошадиных сил.

Денис Мантуров подчеркнул, что цель утильсбора заключается в создании благоприятных условий для локального производства и честной конкуренции, а не в закрытии рынка.