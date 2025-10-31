Минпромторг предложил отложить новые правила утильсбора на месяц

Tекст: Елизавета Шишкова

Минпромторг предложил отложить вступление в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили до 1 декабря 2025 года, передает РИА «Новости». Сообщается, что ведомство внесло соответствующий проект постановления в правительство по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова.

В заявлении отмечается, что решение принято, чтобы учесть интересы россиян, которые оформили и оплатили покупку авто с двигателем более 160 лошадиных сил после публикации документа или столкнулись с задержками в доставке. Также подчеркивается, что изменения не затронут граждан, оплативших утильсбор по прежним правилам до даты вступления новых норм в силу.

В Минпромторге также заявили: «Обращаем внимание, что сейчас при планировании новых заказов на зарубежные автомобили необходимо учитывать предлагаемые изменения в расчете утильсбора».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора.

Минпромторг уточнил, что новые нормы не затронут импортеров, оплативших утильсбор заранее. В министерстве также прорабатывают отсрочку всех положений по новым правилам расчета утильсбора на легковые машины.