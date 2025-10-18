Минпромторг опроверг слухи об ограничениях отсрочки по утильсбору

Tекст: Алексей Дегтярев

Сообщения о том, что отсрочка вступления в силу новых правил расчета утильсбора распространятся только на тех, кто купил машину до 12 сентября, не соответствуют действительности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта.

Предлагаемые изменения не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы, указали в министерстве.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доходы федерального бюджета России от утильсбора в 2025 году сократятся на 440 млрд рублей. Итоговая сумма поступлений составит 1,1 трлн рублей.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, изначально запланированных на 1 ноября.