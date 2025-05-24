При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.3 комментария
Лукашенко похвалил привлеченных для работы в Белоруссию мигрантов
Лукашенко оценил вклад узбекских мигрантов в работу белорусских колхозов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил результаты эксперимента по привлечению мигрантов для работы в колхозах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил эксперимент по привлечению трудовых мигрантов для работы в колхозах, следует из сообщения в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.
В частности, в одном из хозяйств Гомельской области сейчас трудятся четыре гражданина Узбекистана, отобранных из 20 желающих. По словам главы Гомельского облисполкома Ивана Крупко, эти работники работают сменами по десять часов за рулем трактора и своим примером повысили дисциплину среди остальных сотрудников.
«Узбеки – это наши люди», – заявил Лукашенко.
Он отметил важность создания необходимых условий для иностранных работников, чтобы они могли комфортно трудиться на белорусских предприятиях.
Президент также заявил, что приглашать мигрантов нужно с обязательным контролем: необходимо быть уверенными, что приезжают именно мотивированные и готовые работать люди. Лукашенко подчеркнул, что опыт с узбекскими работниками показал положительный эффект и заинтересованность в развитии подобной практики.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны намерены активно решать проблему нехватки рабочих рук при помощи мигрантов.