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Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова объявили в розыск по статье УК
Бывший участник популярной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* (признан в РФ иноагентом) был объявлен в розыск Министерством внутренних дел России по уголовной статье.
Карточка с его данными появилась в базе данных Министерства внутренних дел России, в ней указано, что Аскеров разыскивается по уголовной статье, однако дополнительные подробности не раскрываются, передает «Рен-ТВ».
Также отмечено, что ранее он уже разыскивался правоохранительными органами, но мера пресечения ему не была назначена.
По предварительным данным, Аскеров связан с делом, ведущимся в рамках статьи УК, однако конкретные обвинения пока не озвучены.
Дело находится в процессе расследования, и следственные органы продолжают работать над ним.
Напомним, Аскеров накопил долг в размере 130 тыс. рублей из-за трех штрафов, наложенных Савеловским районным судом в связи с нарушениями применения статуса иноагента.
В январе экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае 2022 года Басманный суд заочно арестовал Аскерова.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом