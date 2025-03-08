Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова объявили в розыск по статье УК

Tекст: Александра Юдина

Карточка с его данными появилась в базе данных Министерства внутренних дел России, в ней указано, что Аскеров разыскивается по уголовной статье, однако дополнительные подробности не раскрываются, передает «Рен-ТВ».

Также отмечено, что ранее он уже разыскивался правоохранительными органами, но мера пресечения ему не была назначена.

По предварительным данным, Аскеров связан с делом, ведущимся в рамках статьи УК, однако конкретные обвинения пока не озвучены.

Дело находится в процессе расследования, и следственные органы продолжают работать над ним.

Напомним, Аскеров накопил долг в размере 130 тыс. рублей из-за трех штрафов, наложенных Савеловским районным судом в связи с нарушениями применения статуса иноагента.

В январе экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае 2022 года Басманный суд заочно арестовал Аскерова.