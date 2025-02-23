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Аскеров задолжал в России 130 тыс. рублей
Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* (признан в РФ иноагентом) накопил долг в размере 130 тыс. рублей из-за трех штрафов, наложенных Савеловским районным судом в связи с нарушениями применения статуса иноагента.
Отмечается, что долг накопился из-за трех исполнительных производств, последнее из которых началось в феврале. Судебные материалы свидетельствуют о наложении штрафов в Савеловском районном суде на сумму 130 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Первый штраф размером 50 тыс. рублей был наложен в январе прошлого года за нарушение закона об иноагентах. Затем в августе 2023 года Аскеров был оштрафован на 40 тыс. рублей за непредоставление отчетности иностранного агента. В сентябре 2023 года ему был назначен третий штраф, также в размере 40 тыс. рублей, за отсутствие информации о своем статусе иноагента.
Как позже уточнил источник, на счета Аскерова наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности.
Кроме того, против Аскерова возбуждено уголовное дело по обвинению в реабилитации нацизма. Следственный комитет установил, что он разместил ложные сведения в соцсетях, порочащие память маршала Георгия Жукова. Из-за этого Аскеров был заочно арестован и объявлен в розыск.
В январе экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае 2022 года Басманный суд заочно арестовал Аскерова.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом