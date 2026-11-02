Краснокнижного белого гуся заметили на Курилах второй раз за 40 лет

На Кунашире и Шикотане второй раз за 40 лет заметили краснокнижного белого гуся

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Кунашире и Шикотане во второй раз за 40 лет обнаружили краснокнижного белого гуся, основная азиатская популяция которого обитает в заповеднике «Остров Врангеля», передает ТАСС.

«За все годы зоологического мониторинга заповедника «Курильский» (более 40 лет) это второй случай регистрации белого гуся на Шикотане. Первый произошел год назад, в октябре», – рассказали в заповеднике.

Ученые уточнили, что в прошлом этот вид массово населял материковые тундры Евразии, однако из-за неконтролируемой охоты и сбора яиц азиатская популяция практически исчезла на территории России. Сегодня подавляющее большинство белых гусей гнездится на острове Врангеля и улетает на зимовку в США и Канаду.

Встреченные на Южных Курилах птицы относятся к крайне малочисленной группе, которая традиционно мигрирует в Японию. По данным Красной книги Камчатского края, ее численность не превышает 100 особей. Орнитологи считают появление гусей на островах хорошим знаком, который может свидетельствовать о постепенном восстановлении азиатского миграционного коридора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минприроды заявило об отсутствии планов по внесению розовой чайки в Красную книгу из-за отсутствия угрозы ее исчезновения.

Ранее на побережье Кунашира нашли и вернули в море редкого краснокнижного ската.

Также орнитологи сообщили о критическом сокращении численности краснокнижного журавля-красавки в России.