Орнитологи предупредили о сокращении краснокнижного журавля-красавки в России
Исследования выявили критическое уменьшение численности журавля-красавки, особенно в Калмыкии, где количество этих редких птиц сократилось в два-три раза по сравнению с 2024 годом, рассказал главный координатор проектов фонда «Природа и люди» Роман Мнацеканов во Всемирный день журавля.
«Исследования подтвердили низкую успешность размножения и общую тенденцию снижения численности красавки как в субоптимальных местах обитания в Волгоградском и Саратовском Заволжье, так и в оптимальных для нее местообитаниях на территории Калмыкии. В Калмыкии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года численность журавля сократилась в два-три раза», – рассказал Мнацеканов РИА «Новости».
Основными причинами этой тенденции специалисты называют трофейную охоту на красавок во время миграции, влияние климатических изменений и деградацию степей.
Мнацеканов отметил, что эксперты продолжат мониторинг популяции не только в России, но и в трансграничных регионах, ищут возможности сохранения вида на разных территориях.
Журавль-красавка занесен в Красную книгу России, его популяция в европейской части ареала с 1980-х годов уменьшилась в десять раз и тенденция к снижению сохраняется.
