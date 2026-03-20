Сийярто сообщил о просьбе Киева к ЕС выделить 5,5 млрд евро

Tекст: Антон Антонов

«Украинцы запросили еще 5,5 млрд евро, но по-прежнему не возобновляют транспортировку нефти», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

Венгрия выступила против предоставления этих средств до тех пор, пока не будет возобновлена транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба». Сийярто заверил, что его страну не получится шантажировать. Он пригрозил, что «пока длится нефтяная блокада, в Брюсселе не будет принято ни одного решения, которое было бы важно для украинцев или принесло бы им деньги»

По информации Сийярто, власти Украины в Киеве встретились с главами представительств стран Евросоюза, включая венгерского посла, где озвучили просьбу о выделении 5,5 млрд евро для подготовки страны к военным действиям зимой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».