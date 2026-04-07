  • Новость часаПД-8 успешно завершил испытания перед сертификацией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Учитель скончалась после нападения школьника в Пермском крае
    Иран отверг условия США о временном перемирии
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    Авиадвигатель ПД-8 успешно завершил испытания
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    13 комментариев
    7 апреля 2026, 10:39 • Новости дня

    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич

    @ Content Curation/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях обострения конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающейся спецоперации на Украине Евросоюз сталкивается с растущими трудностями в принятии единой внешней политики из-за права вето, что вызвало призывы к коренным реформам дипломатической системы.

    Европейский Союз сталкивается с серьезными трудностями в проведении единой внешней политики, включая неспособность принять важные решения по финансированию Украины, санкциям против радикальных поселенцев на Западном берегу и мерам в отношении России, сообщает Politico.

    Девять дипломатов, чиновников, парламентариев и экспертов ЕС отмечают, что нынешняя система заблокирована, а внутренние разногласия мешают оперативным действиям на фоне нарастающих международных кризисов.

    Главным источником проблем считается принцип единогласия, позволяющий любой стране-члену блокировать внешнеполитические инициативы. Германия и Швеция активно предлагают отказаться от национальных вето и перейти к квалифицированному большинству при принятии решений в этой сфере. «Мы должны отменить принцип единогласия в политике безопасности и внешней политике ЕС до конца текущего законодательного периода, чтобы быть способными действовать на международной арене и стать по-настоящему взрослыми», – заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

    Тем временем страны, опасающиеся потери самостоятельности – в их числе Франция, Бельгия и ряд малых членов ЕС, – настаивают на сохранении права вето, считая его залогом национальных интересов. Например, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предостерег от немедленного запуска дебатов по отмене единогласия, полагая, что это лишь усугубит проблемы.

    В числе структурных реформ обсуждается идея создания поста министра иностранных дел ЕС, интеграция Европейской службы внешних действий в состав Еврокомиссии и создание Совета безопасности ЕС с участием партнеров вроде Британии, Норвегии и Исландии. Однако часть экспертов и дипломатов убеждена, что главная трудность – не в организационных вопросах, а в политической воле и механизме принятия решений, основанном на принципе единогласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о росте угроз для Евросоюза на фоне обострения конфликта в Иране.

    Евросоюз считает, что эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру, призывает к переговорам.

    4 апреля 2026, 15:13 • Новости дня
    Захарова назвала награждение Каллас орденом княгини Ольги сатанизмом
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала решение Владимира Зеленского вручить орден княгини Ольги I степени Кае Каллас, обвинив ее в поддержке гонений на церковь.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала сатанизмом награждение главы евродипломатии Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени со стороны Владимира Зеленского. Она отметила, что Каллас, поддерживающая политику гонений на церковь на Украине, удостоена ордена, названного в честь святой равноапостольной Ольги, из рук, по ее словам, «нехристей», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что политика Евросоюза не имеет ничего общего с христианскими ценностями, которыми славилась княгиня Ольга. По ее словам, власти на Украине фактически уничтожают православие в стране, а Каллас причастна к поддержке этих действий.

    «А какое отношение убийственная для Украины политика Евросоюза имеет к наследию древнерусской княгини, которая стала первой правительницей Руси, принявшей христианство? Ольга заложила основы христианизации нашей страны: установила контакты с Византией, способствовала распространению веры и подготовила почву для Крещения Руси при её внуке князе Владимире в 988 году», – пишет официальный представитель МИД.

    «Призывы ускорить мобилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования отказаться от мирных инициатив, превращение страны в инструмент войны до последнего украинца, разжигание ненависти и стимулирование коррупции», – привела Захарова список «заслуг».

    «И теперь Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм как он есть», – отметила Захарова («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России ).

    Отмечается, что украинские власти проводят масштабные гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, запрещая ее деятельность в ряде регионов под предлогом связей с Россией. СБУ возбуждает уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви, многие из которых находятся под арестом.

    Ранее Захарова на встрече с военным духовенством обвинила западные государства в использовании киевского режима для уничтожения Украинской православной церкви.

    Комментарии (8)
    4 апреля 2026, 16:16 • Новости дня
    Дмитриев: Германия теряет позиции в мировой экономике из-за «глупых игр»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Германия теряет теряет свои позиции в мировой экономике.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Германия утрачивает свою роль в мировой экономике, передает РИА «Новости». «Играешь в глупые игры – получаешь глупые призы», – заявил Дмитриев.

    Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что доля Германии в мировом ВВП к 2030 году может снизиться до 4%. Это станет минимальным показателем страны за последние 50 лет. Дмитриев связывает этот спад с ошибочными стратегическими решениями и политическими просчетами.

    Ранее глава РФПИ предупредил о грядущем экономическом коллапсе Евросоюза в 2026 году из-за энергетического кризиса и ошибочной политики.

    Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует обсудить восстановление газопровода «Северный поток» за свой счет на фоне роста цен на газ и ожидаемого удвоения прогнозов по его стоимости к 2026 году.

    Комментарии (13)
    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    @ Karl F. Schofmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия обсуждает возможность введения ограничений на кондиционеры и отопление из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую газету Pais.  Еврокомиссия опасается роста цен и перебоев с поставками топлива из-за ситуации вокруг Ирана и анализирует варианты ограничения энергопотребления.

    В числе обсуждаемых мер – возвращение инструментов, использовавшихся после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Речь идет о стимулировании удаленной работы, введении ограничений на отопление и кондиционирование помещений, а также нормировании использования топлива и сокращении авиаперевозок. По словам представителей Еврокомиссии, особое беспокойство вызывает возможное закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти и газа.

    С начала нынешнего кризиса стоимость газа в Европе увеличилась на 70%, нефти – на 60%, а дополнительные расходы ЕС на импорт топлива выросли на 14 млрд евро. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что прямой угрозы перебоев с поставками пока нет, но признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы Европы.

    Ситуация усугубляется остановкой судоходства через Ормузский пролив после ударов США и Израиля по объектам в Иране, а также ответных действий Ирана против этих стран. Эскалация конфликта уже отражается на потребителях в большинстве европейских стран из-за роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что перекрытие Ормузского пролива может привести к стагфляции в Европе. Аналитики отметили, что массовое перенаправление энергоресурсов в страны Азии приведет к росту цен на энергоносители.

    Евросоюз оказался под угрозой экономического кризиса из-за дефицита энергоресурсов.

    Комментарии (13)
    4 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    В четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов

    Итальянские аэропорты Венеции, Тревизо и Болоньи ввели топливные ограничения

    @ Piero Cruciatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В четырех крупнейших аэропортах Италии ввели ограничения на заправку авиатопливом, что связано с кризисом поставок на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщает газета Corriere della Sera.

    Первые ограничения на выдачу авиационного топлива были введены в миланском аэропорту Линате, а также в авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи, передает РИА «Новости».

    Как пишет газета Corriere della Sera, речь идет о сокращении или ограничении доступности топлива как минимум до позднего вечера 9 апреля. Уточняется, что это связано с контролируемым регулированием объемов одним из основных поставщиков на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

    Согласно изученным Corriere бюллетеням предполетной информации (Notam), компания Air BP Italia уведомила авиаперевозчиков о снижении доступности керосина. Приоритет при заправке получают санитарные, государственные и дальнемагистральные рейсы свыше трех часов. Для всех остальных рейсов действует лимитированное распределение топлива.

    В Венеции, Болонье и Тревизо максимальный объем заправки для отдельных рейсов может составить до двух тыс. литров на самолет. Этого количества хватает менее чем на час полета для среднемагистральных лайнеров, таких как Airbus A320 или Boeing 737, которыми пользуются основные европейские лоукостеры. Для некоторых маршрутов подобного объема недостаточно даже для внутренних перелетов.

    Ранее глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении Евросоюзом введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза могут исчерпать запасы топлива к 20 апреля.


    Комментарии (6)
    4 апреля 2026, 18:07 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал исчерпание запасов топлива в ЕС к 20 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы топлива в Евросоюзе опустеют примерно к 20 апреля, спрогнозировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что к 20 апреля запасы топлива в странах Евросоюза будут полностью исчерпаны. По его словам, последние поставки через Ормузский пролив поступят в ЕС примерно одиннадцатого апреля, однако это произойдет в выходной день, и европейские чиновники не станут оперативно контролировать ситуацию, передает ТАСС.

    «Настоящий контроль» в ЕС начнется в понедельник, 13 апреля – в так называемый день Урсулы и Каи. К примерно 20 апреля запасы топлива окажутся исчерпаны», – заявил Дмитриев.

    Ранее Дмитриев уже выражал мнение, что дальнейшее увеличение стоимости энергоносителей и сырья способно существенно повлиять на экономику стран ЕС и привести к ускорению темпов инфляции.

     Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС приведет к коллапсу в конце 2026 года, а апрель станет началом осознания масштабов проблемы.

    Также Дмитриев предсказал более тяжелые для Евросоюза экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке из-за отказа от российской энергии по сравнению с пандемией COVID-19.

    Комментарии (9)
    6 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Фицо подтвердил планы посетить празднование Дня Победы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы.

    Фицо сообщил, что сначала примет участие в торжественных мероприятиях на мемориале Славин в Братиславе, затем отправится в Германию, чтобы посетить концентрационный лагерь Дахау, а после этого прибудет в Москву на 9 мая. В июне он также планирует поехать в Нормандию, чтобы отметить важность открытия Второго фронта, передает РИА «Новости».

    «Все это является хорошими возможностями для развития идеи о том, как усилить защиту мира в эти тяжелые военные времена», – заявил Фицо в своем обращении.

    В мае 2025 года премьер Словакии уже принимал участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Посол России в Словакии Сергей Андреев ранее заявил, что Москва готова принять Фицо на мероприятия девятого мая.

    Российская сторона подтвердила готовность принять премьера Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин 9 мая проведет международные контакты с зарубежными государственными деятелями, которые прибудут в Москву.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 13:44 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости выбора Армении между ЕАЭС и ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армении придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя планы Еревана по укреплению сотрудничества с Евросоюзом, в беседе с журналистом «Вестей» отметил, что интеграционные системы ЕАЭС и ЕС несовместимы: «Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», – заявил он, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, членство Армении в ЕАЭС дает стране ощутимые преимущества. Он подчеркнул, что участие в организации позволяет Армении развиваться быстрее, чем средние показатели по СНГ и, тем более, быстрее, чем в России. Песков отметил, что интеграция с ЕАЭС приносит Армении немалые экономические выгоды.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян предупредил, что страна покинет ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит стоимость поставляемого в республику газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о готовности содействовать переговорам между Ереваном и Баку.

    Президент России Владимир Путин объяснил невозможность вмешательства ОДКБ в ситуацию в Карабахе.

    Комментарии (0)
    4 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Фицо сравнил ЕС и ЕК с «кораблем самоубийц» из-за энергобезопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и особенно Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц, необходимо немедленно восстановить диалог с Россией, создать необходимую политическую и юридическую среду для пополнения резервов нефти и газа, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал курс Евросоюза в энергетике, потребовав вернуть поставки российской нефти и газа и предупредив о риске пустых заправок.

    «Я не призываю к ничему иному, а лишь к возвращению здравого разума. Весь ЕС и особенно ЕК в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц», – написал Фицо в соцсети, передает ТАСС.

    Он подверг критике действия Еврокомиссии и всего сообщества по обеспечению стран – членов союза газом и нефтью в условиях энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана. По его мнению, нынешние решения ЕС не обеспечивают стабильность, а усугубляют риски для населения и экономики региона.

    Фицо также призвал Евросоюз предложить инициативу по скорейшему завершению конфликта на Украине, восстановлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и отмене санкций на импорт газа и нефти из России. Премьер подчеркнул, что только подобные шаги могут вернуть европейской энергетике устойчивость и предсказуемость.

    Ранее Фицо заявил о риске пустых заправок в Европе из-за идеологического отказа ЕС от российской нефти и о пользе восстановления работы нефтепровода «Дружба» для стабилизации цен.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии и пересмотр политики в отношении России условием преодоления энергетического кризиса в Европе.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Европе началась битва за топливо.

    Комментарии (0)
    4 апреля 2026, 15:45 • Новости дня
    Дмитриев: Ограничения на выезд для мужчин в ЕС идеально дополнят энергокризис

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейским странам стоит сосредоточиться на диверсификации источников энергии, а не на введении новых ограничений для граждан, считает Кирилл Дмитриев.

    Cпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался по поводу новых ограничений для граждан в Евросоюзе. Он отметил, что ограничения на выезд молодых мужчин хорошо сочетаются с уже существующими ограничениями на потребление энергии в странах. Его слова приводит ТАСС.

    «Ограничения для молодых мужчин прекрасно дополнят ограничения на потребление энергии. ЕС следует диверсифицировать источники энергии, а не предлагать различные варианты локдаунов», - заявил Дмитриев.

    Такое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя сообщения о том, что в Германии мужчинам запретили покидать страну дольше чем на три месяца без разрешения военкомата. По его словам, Евросоюзу стоит уделить внимание развитию энергетической независимости вместо очередных ограничительных мер для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии запретили немецким мужчинам призывного возраста покидать страну без одобрения Бундесвера.

    Ранее пять стран Евросоюза предложили ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний из-за ситуации вокруг конфликта в Иране.


    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.


    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    Володин заявил о наступившем в Евросоюзе кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики как причины кризиса в Евросоюзе.

    Период кризиса наступил в Евросоюзе, в том числе из-за непрофессионального руководства и отказа от российской энергетики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

    «Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной», – написал Володин.

    По мнению председателя Госдумы, изначально создание Евросоюза было направлено на тотальный контроль и лишение независимости стран Восточной Европы, которые получили самостоятельность после распада СССР. Володин считает, что для Германии, Франции и Италии этот процесс был выгоден, так как позволял выйти на новые рынки и получать дешевые трудовые ресурсы. Финансовые вложения западных стран возвращались им с лихвой за счет субсидирования ЕС.

    Однако, по словам Володина, из-за ошибок руководства ситуация для Евросоюза стала ухудшаться. Для решения новых проблем странам ЕС понадобилась Украина как источник природных богатств, рынков сбыта и дешевой рабочей силы, что не смогло изменить положение, а ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила проблемы с поставками газа и нефти, показав уязвимость ЕС.

    Володин отметил, что в итоге Евросоюз для США стал затратной обузой и рынком сбыта дорогого сланцевого газа. По его словам, в марте цены на энергоресурсы в Европе выросли в полтора раза, и некогда конкурентоспособные производства вынуждены перемещаться в другие регионы мира.

    Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения предвещают Европе крайне трудные времена.


    Комментарии (0)
    7 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес политического руководства Украины, заявив о его систематическом влиянии на ухудшение энергетической безопасности Европы. В своем видеообращении он подчеркнул, что Киев причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и блокировке поставок нефти для Центральной Европы, что негативно сказывается на безопасности всего региона, передают «Вести».

    Фицо отметил, что Словакия и Венгрия оказались фактически отрезаны от привычных маршрутов поставок топлива из-за политики украинских властей. Он также обвинил Киев в атаках на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

    По словам премьер-министра, Братислава и Будапешт регулярно информируют Еврокомиссию о враждебных действиях Владимира Зеленского против интересов стран ЕС и о том, что Киев игнорирует призывы Брюсселя прекратить удары по энергетическим объектам.

    «Зеленский подцепил на крючок весь ЕС», – заявил Фицо.

    Политик подчеркнул, что несмотря на критику Словакии за закупки российских энергетических ресурсов, Западная Европа в марте 2026 года нарастила импорт сжиженного природного газа из России по сравнению с прошлым годом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности.

    Он обвинил Еврокомиссию в игнорировании последствий отказа от импорта российского энергосырья для Словакии и Венгрии и в предпочтении интересов Украины.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    На Западе призвали сблизиться с Россией после шантажа США

    Tекст: Вера Басилая

    С учетом давления со стороны США европейским странам придется переосмыслить подход к безопасности и наладить диалог с Россией вместо дальнейшей эскалации, сообщает Strategic Culture.

    Европейские страны должны задуматься о сближении с Россией из-за шантажа со стороны США, передает РИА «Новости».

    В статье Strategic Culture говорится, что Россия, которую долгое время называли потенциальной угрозой для Европы, теперь может стать единственным жизнеспособным вариантом обеспечения мира на континенте.

    Авторы публикации отмечают, что это не означает одобрение политики Москвы, а скорее признание: если американская система безопасности рушится, альтернативой становится новая дипломатическая архитектура, основанная на диалоге, а не эскалации конфликтов. По мнению издания, если Вашингтон больше не готов выполнять свои обязательства, ответом Европы должна стать не гонка вооружений, а развитие стратегической независимости.

    Подчеркивается, что гарантия безопасности, предоставляемая державой, которая способна отказаться от своих обязательств в любой момент, в итоге становится формальностью.

    В заключение в статье говорится, что если Европа не сделает выводы из сложившейся ситуации, то ее общества вновь окажутся под бременем милитаризации, но уже без иллюзии защиты со стороны США.

    The New York Times сообщила о сомнениях европейских стран в надежности НАТО без поддержки США.

    Бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил, что сокращение военных расходов в Западной Европе после распада СССР подорвало основы военного блока.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может стать военным альянсом, который будет представлять для России большую угрозу, чем НАТО.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    Дмитриев предрек тяжелые времена для ЕС из-за отказа от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие глупые идеологические решения предвещают крайне трудные времена для Европы, заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения приведут Европу к крайне трудным временам, передает РИА «Новости».

    Дмитриев прокомментировал мнение экспертов Wall Street Journal, которые считают, что нефтяной кризис, ударивший по странам Азии, предвещает аналогичные трудности для Европы. Он отметил, что Европа своими действиями сама создает себе проблемы, игнорируя экономическую реальность.

    В последующем сообщении он добавил, что «Азия мудрее и заботится о своем народе», заключая новые энергетические соглашения с Россией. По его мнению, в то время как Азия укрепляет позиции, ЕС и Британия ускоряют идеологическое самоуничтожение.

    На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, почти полностью остановилось судоходство через Ормузский пролив – основной путь поставок нефти и СПГ из Персидского залива. Это уже спровоцировало рост цен на энергоносители во многих регионах мира.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за их политики в сфере энергобезопасности.

    Дмитриев в соцсети  отметил, отказ Германии и Европы от российской энергии делает последствия ближневосточного конфликта для Евросоюза тяжелее пандемии COVID-19.

    Ранее он иронично восхитился достижением Евросоюза в реализации целей «зеленой» экономики.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал энергетический и финансовый кризисы в Европе

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о риске одновременного энергетического и финансового кризиса, напомнив о событиях 2008 и 2022 годов.

    Европе грозят одновременный энергетический и финансовый кризисы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    По его словам, наиболее вероятен «наихудший сценарий», при котором разразится энергетический кризис, как в 2022 году, на фоне финансового кризиса, напоминающего события 2007-2008 годов.

    Орбан подчеркнул, что ситуация в Европе крайне серьезная. Он отметил, что последствия ближайших недель окажут влияние на состояние европейской экономики на долгие годы вперед. Особое беспокойство вызывает возможный дефицит энергоресурсов и рост цен.

    Премьер указал, что если Европа не сможет оперативно решить проблему стремительно растущих цен на энергию и не предотвратит дефицит, экономические показатели континента резко снизятся на длительный период. «Европейская экономика просто резко снизит свои показатели», – заявил Орбан на пресс-конференции у станции «Турецкого потока» на границе с Сербией.

    По мнению Орбана, затягивать с принятием решений нельзя, так как это может негативно сказаться на экономическом росте, процентных ставках и инфляции. Он призвал к срочным мерам по накоплению запасов и поиску альтернативных решений для стабилизации рынка энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики причинами кризиса в Евросоюзе.

    Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.

    Комментарии (0)
    Главное
    Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
    Спецназ США для спасения пилота за нескольких часов создал базу в иранском тылу
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы
    Стало известно о росте поставок военных грузов на Украину из Молдавии
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил отметившего день рождения мальчика
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Китайский бизнес начал торговать военными секретами США в Иране

    Против Америки в Иране начали действовать ее же методами – частные китайские компании начали продавать данные о местоположении военных объектов Штатов в регионе. Информация собирается при помощи космических спутников, после чего анализируется и дорабатывается искусственным интеллектом. Если раньше такие технологии были доступны только США и еще нескольким государствам, то сейчас разведка космического уровня стала доступна частникам. К чему приведет эта утрата монополии государств на разведданные? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации