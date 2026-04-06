ЕС заявил о бесполезности эскалации конфликта с Ираном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кошта заявил, что Евросоюз считает, что дальнейшее обострение конфликта с Ираном не приведет к миру, и призывает все стороны к переговорам, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Эскалация не приведет к прекращению огня и миру. К этому могут привести только переговоры, в частности продолжающиеся усилия под руководством региональных партнеров».

Ранее президент США пригрозил Ирану жесткими последствиями, заявив, что если Иран не откроет движение по Ормузскому проливу, страну ждет «день мостов и электростанций», и в противном случае иранцы будут «жить в аду». Конфликт между сторонами продолжается: США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, а Иран отвечает атаками по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Из-за эскалации судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки, что вызывает обеспокоенность ЕС и других мировых игроков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил о готовности искать выход из конфликта с США и Израилем при условии гарантий прекращения атак.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с представителем ЕС Каей Каллас потребовал от Европы добиваться прекращения военной агрессии США и Израиля и учитывать риск для судоходства в Ормузском проливе.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил об отказе Тегерана принимать жесткие сроки мирных предложений и частично открывать Ормузский пролив на условиях Вашингтона.