Пезешкиан потребовал гарантий прекращения агрессии США и Израиля

Tекст: Алексей Дегтярёв

У Тегерана есть решимость завершить противостояние с США и Израилем, сказал иранский президент, передает РИА «Новости».

«Путь к нормализации ситуации заключается в остановке агрессивных атак. Мы никогда не стремились к напряженности и войне, у нас есть необходимая воля для того, чтобы ей был положен конец, но при соблюдении требований, в особенности гарантий, необходимых для того, чтобы агрессия не повторилась», – подчеркнул он.

Глава государства высказался во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Беседа была посвящена обстановке в районе Персидского залива и Ормузского пролива, где сохраняется рост напряженности.

Пезешкиан отметил, что повторная атака на Иран во время переговорного процесса показывает готовность США лишь диктовать свои условия и отказ от подлинной дипломатии.

Ранее президент Ирана предупреждал о жестком ответе в случае новых ударов со стороны США и Израиля по инфраструктуре и экономическим центрам страны.