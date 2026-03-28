Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.
Пезешкиан пригрозил жестким ответом на удар США и Израиля
Иранский президент Масуд Пезешкиан предупредил о жестком ответе в случае ударов США и Израиля по инфраструктуре и экономическим центрам страны.
Глава исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран даст решительный ответ, если США и Израиль нанесут удары по инфраструктуре или экономическим центрам страны, передает РИА «Новости». Он напомнил о позиции Тегерана по поводу превентивных атак.
«Мы неоднократно говорили, что Иран не наносит превентивных ударов, но мы будем решительно отвечать, если целью станет наша инфраструктура или экономические центры», – написал Пезешкиан в соцсети. Он обратился и к соседним государствам региона.
Президент призвал страны Ближнего Востока не позволять противникам Ирана вести войну с их территорий, если они заинтересованы в развитии и безопасности.
Напомним, накануне израильские военные объявили о серии ударов по объектам производства баллистических ракет и систем ПВО в Иране.
Командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» генерал Али Абдоллахи заявил о продолжении операции Ирана против США и Израиля до их полного поражения.
Власти Ирана ранее заявляли о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам с многочисленными жертвами среди мирных жителей.