WSJ: Иран готов вывезти часть урана в Россию
Иранские власти якобы готовы временно прекратить производство ядерного топлива и передать часть накопленных материалов третьей стороне, сообщили американские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.
Иранские чиновники в разговорах с региональными партнерами сообщили о возможности заморозки производства на срок до трех лет, пишет Wall Street Journal, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что в Тегеране допускают возможность передачи части своих запасов «третьей стороне, такой как Россия».
Глава иранского МИД Аббас Арагчи по итогам переговоров в Женеве отметил прогресс в диалоге с Вашингтоном. Стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, которые могут стать основой будущего соглашения по ядерной программе.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран завершили переговоры по ядерной программе в Женеве.