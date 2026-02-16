Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.0 комментариев
Нетаньяху назвал три условия Израиля для заключения сделки с Ираном
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три обязательных условия для достижения соглашения с Ираном, включая вывоз урана и ликвидацию поддерживаемых группировок.
По словам Нетаньяху, для подписания соглашения Исламская Республика должна полностью вывезти уран и демонтировать всю инфраструктуру по его обогащению. Вторым условием стало ограничение радиуса действия иранских ракет до 300 километров.
Третьим условием Израиля является ликвидация так называемой оси террора – поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок на Ближнем Востоке, передает канал 360.
Нетаньяху подчеркнул, что соглашение должно включать элементы, которые жизненно «важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности США, региона и всего мира».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит удары израильской армии по иранским объектам, если соглашение между Ираном и США не будет достигнуто. Израиль может получить разрешение на пролет через территорию третьих стран в случае необходимости военной операции.
Ранее Дональд Трамп заявил, что если США не удастся заключить сделку с Ираном, эту страну ждут «травматичные и драматичные события».
Трамп также подчеркнул, что Вашингтон готов вести переговоры с Тегераном столько, сколько потребуется.