  Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях
    О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену
    Украина передала России искалеченных военнопленных
    Лавров: Путин испытал европейцев Шрёдером
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    Фицо заявил об отмене встречи с Мерцем
    Одобрено строительство первого в России подземного хранилища CO2
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 14:20 • Новости дня

    Главы МИД стран БРИКС потребовали от Израиля покинуть Ливан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел стран БРИКС по итогам саммита в Нью-Дели выступили с совместным требованием к израильской стороне о полном выводе вооруженных сил из Ливана.

    Руководители внешнеполитических ведомств государств БРИКС призвали израильские власти освободить ливанские земли. Соответствующее заявление было сделано по результатам встречи в Нью-Дели, пишет РИА «Новости» .

    В документе подчеркивается необходимость соблюдения ранее достигнутых соглашений. «Они призвали Израиль соблюдать договоренности, достигнутые с правительством Ливана, и вывести свои оккупационные силы со всей ливанской территории, включая пять районов на юге Ливана, где они продолжают находиться», – отмечается в тексте заявления.

    Ранее в пятницу участники саммита БРИКС в Нью-Дели также выступили за немедленное снятие всех ограничений с Гаваны. Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном.

    14 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос захотела снять фильм о женщинах России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бразильская актриса Луселия Сантос, известная по сериалу «Рабыня Изаура», посетила Казань и поделилась с журналистами творческими планами, среди которых создание многосерийного проекта о жительницах российской глубинки.

    Исполнительница главной роли в знаменитой теленовелле «Рабыня Изаура» Луселия Сантос стала почетным гостем площадки «Женский взгляд» на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2026», сообщает Госсовет Республики Татарстан.

    Перед началом сессий она пообщалась с журналистами и выразила восхищение столицей региона.

    «В Казани я в первый раз, уже успела немного прогуляться по городу и была приятно удивлена. Казань оказалась невероятно красивой, я не ожидала увидеть такую архитектуру и удивительную атмосферу», – рассказала актриса. Она добавила, что вечерний город с подсветкой произвел на нее особое впечатление.

    В ходе беседы звезда коснулась глобальных социальных проблем и борьбы женщин за равные права. По ее мнению, бразильянкам до сих пор приходится отстаивать свои позиции в политике и на рынке труда, добиваясь пока лишь небольших успехов. «Они добиваются лишь небольших, но всё же успехов», – заключила она.

    Помимо работы в кино и театре, гостья форума активно занимается экологией, более десяти лет защищая леса Амазонки. Говоря о творческих планах, она призналась, что мечтает снять фильм или сериал о женщинах России, особенно из отдаленных сел и деревень.

    «Я очень хочу снять фильм о женщинах России. Мне интересны жительницы не только крупных городов, но и отдалённых уголков страны – сел и деревень. Моя идея – прийти в дом к каждой из жительниц большой России. Ведь именно эти женщины, скорее всего, смотрели меня в сериале «Рабыня Изаура». Я хочу провести с героиней 24 часа: снимать, как она живёт, слушать её историю и наблюдать за тем, как меня принимают в её доме. Возможно, получится даже многосерийный проект», – рассказала Луселия Сантос.

    Ранее актер Стивен Сигал на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил о съемках документального фильма про Донбасс. До этого итальянский режиссер Фабио Масса выразил интерес к созданию картины на российскую социальную тематику.

    15 мая 2026, 11:02 • Новости дня
    Лавров: Страны БРИКС не позволят G20 заниматься скандальными темами
    @ TATYANA MAKEYEVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государства объединения намерены жестко пресекать попытки западных стран перевести обсуждение глобальных экономических проблем в русло политических конфликтов, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул важность сохранения экономического фокуса организации. «Попытаться увести дискуссию в сторону каких-то скандальных тем вокруг проблем, созданных самим же Западом в результате его агрессивной политики, эти попытки не будут поддержаны странами БРИКС», – сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что за последние два года участники объединения последовательно выступают против политизации работы G20. По его словам, подобные споры мешают реформированию мировой финансовой системы и решению актуальных торговых задач.

    Глава МИД также указал на опережающие темпы экономического развития государств БРИКС. Доля объединения и стран-партнеров в мировом ВВП превысила 40%, тогда как показатель «Группы семи» составляет лишь 30%. Ожидается, что средние темпы роста экономик БРИКС приблизятся к 4% при общемировом уровне в 2,6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в индийскую столицу для участия в совещании стран БРИКС.

    В конце апреля американская сторона не допустила представителя российской делегации до подготовительных мероприятий G20.

    Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов спрогнозировал достижение рекордной доли стран БРИКС в мировом ВВП.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    14 мая 2026, 23:51 • Новости дня
    Главы Минобороны 40 стран договорились разблокировать Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Около 40 государств объединили усилия для возобновления коммерческого судоходства и проведения операций по разминированию в акватории заблокированного Ормузского пролива.

    Соответствующее решение приняли руководители оборонных ведомств под председательством Британии и Франции, передает РИА «Новости». В совместном заявлении участников подчеркивается: «Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами. Миссия дополнит текущие дипломатические усилия по взаимодействию и деэскалации».

    Новая структура займется защитой гражданского флота и ликвидацией минной угрозы. Как уточнили авторы документа, практические действия стартуют исключительно при благоприятных условиях, соблюдении норм международного права и национальных конституций стран-участниц. Декларацию поддержали 26 государств, включая Германию, Японию, Канаду и Австралию.

    Обострение ситуации в регионе произошло после ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории 28 февраля, унесших жизни более трех тыс. человек. Вашингтон и Тегеран восьмого апреля договорились о прекращении огня. Однако последующие мирные переговоры в Исламабаде провалились, а американская сторона инициировала блокаду портов Ирана.

    Эскалация конфликта привела к перекрытию Ормузского пролива, который является важнейшим маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа. Ограничение поставок из Персидского залива спровоцировало глобальный рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах мира.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания международной миссии для обеспечения безопасности судоходства.

    Эстония прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    14 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Эстония захотела отправить военных в Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Таллин прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Правительство Эстонии планирует направить военнослужащих в Ормузский пролив, рассматривая три варианта участия в миссии, передает «Интерфакс». Среди возможных сценариев – отправка штабных офицеров, групп подводных роботов или тральщика. В настоящее время власти оценивают стоимость каждого варианта и изучают фактические потребности союзников.

    «Если речь идет о штабных офицерах, то их относительно немного. Если это экипаж подводного робота, то меньше десяти человек. Если же это экипаж корабля, то значительно больше, это целый корабль с обслуживающим персоналом, так что речь все еще идет о 40-60 людях. Многое зависит от окончательного решения», – заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Обсуждаемая миссия является совместной инициативой Франции и Британии. Она направлена на снижение напряженности в отношениях с США из-за конфликта с Ираном. Эксперты отмечают, что Эстония может предложить союзникам в основном возможности противоминной обороны. Ожидается, что миссия будет носить ротационный характер и начнется после завершения военных действий.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания франко-британской миссии.

    Германия подготовила тральщик Fulda для возможной работы в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    15 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение операции США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    Президент США  прокомментировал текущий конфликт с Ираном, пообещав дальнейшие действия, передает РИА «Новости». Американский лидер не стал раскрывать подробности будущих шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

    «Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», – написал политик в социальной сети Truth Social.

    Незадолго до этого глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи подчеркнул, что любые новые атаки со стороны США не принесут результата. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне визита президента США в Китай подтвердил готовность еврейского государства возобновить боевые действия против Ирана для нейтрализации угроз.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Позже американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения новых масштабных ударов при провале переговорного процесса.

    Накануне американские СМИ сообщили о планах президента возобновить крупные боевые операции против исламской республики.

    15 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном, отметив готовность нанести повторные удары по ядерным объектам.

    Президент США предупредил о возможности повторных бомбардировок иранских ядерных объектов для предотвращения доступа к урану, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон круглосуточно следит за объектами, которые уже подвергались атакам.

    Политик заявил о готовности применить силу, если Тегеран попытается вывезти ядерные материалы. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», – отметил он в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США подчеркнул, что в результате предыдущих ударов американские бомбы разрушили вентиляционные шахты, обрушив гору на ядерный объект. Несмотря на то что уран оказался погребен глубоко под землей, президент США выразил желание забрать его, пояснив, что так ему было бы спокойнее.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Президент США намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    В конце апреля президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    В середине апреля американский лидер анонсировал планы совместного с Тегераном вывоза обогащенного урана.

    15 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Рубио исключил влияние рекордных цен на бензин на сделку с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордной стоимостью бензина как рычаг давления для заключения выгодного соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эскалация в Персидском заливе и рост цен на топливо не помогут иранским властям добиться уступок от Вашингтона, передает РИА «Новости». По его словам, администрация президента США не пойдет на невыгодные условия.

    «Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его пойти на плохую сделку, этого не произойдет», – подчеркнул Рубио. Он добавил, что американские власти приняли чрезвычайные меры для удержания стоимости бензина на более низком уровне, чем в других странах, и прогнозируют ее снижение.

    По данным Американской автомобильной ассоциации, к 14 мая средняя цена за 3,8 литра бензина в США достигла 4,53 доллара, увеличившись на четыре цента за два дня. Ранее Трамп пообещал продолжение действий в отношении Ирана, не уточнив деталей.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о росте преимущества Вашингтона над Тегераном.


    15 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров назвал простенькой комбинацией требования США к Китаю по Ормузу

    Tекст: Мария Иванова

    Стремление Вашингтона заставить Пекин повлиять на позицию Тегерана по Ормузскому проливу было охарактеризовано главой МИД Сергеем Лавровым как примитивная комбинация, недостойная служить примером для мировой дипломатии.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал ситуацию по итогам визита в Индию, передает РИА «Новости».

    Дипломат счел сомнительной тактику американской стороны.

    «Знаете, такая простенькая комбинация, конечно. Я не думаю, что это тот пример, на который должна равняться международная дипломатия», – заявил Сергей Лавров журналистам. Речь идет о попытках Вашингтона заставить китайское руководство повлиять на решения Ирана касательно открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов.

    Иранские военные десятикратно увеличили зону своих операций в этой акватории.

    Пекин ранее выразил готовность содействовать запуску мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

    15 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    Власти Абу-Даби заявили об ускорении строительства трубопровода в обход Ормуза

    Tекст: Мария Иванова

    Объединенные Арабские Эмираты намерены форсировать создание новой транспортной артерии для энергоносителей в обход Ормузского пролива, запуск которой ожидается уже в 2027 году.

    Правительство Абу-Даби приняло решение ускорить темпы возведения трубопровода, проходящего в обход Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Соответствующее распоряжение было опубликовано пресс-службой кабинета министров эмирата.

    «Его высочество поручил ADNOC ускорить реализацию проекта, поскольку компания переходит к новому этапу выполнения масштабных проектов мирового уровня для удовлетворения глобального спроса на энергию», – сказано в официальном заявлении властей в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Уточняется, что распоряжение отдал наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

    В настоящее время объект находится на стадии активного строительства. Ожидается, что новая энергетическая магистраль будет полностью готова и введена в эксплуатацию в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин счел нереальным полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива.

    Иран и США договорились о постепенном снятии ограничений на проход судов в этом регионе.

    15 мая 2026, 09:50 • Новости дня
    Главы МИД Индии и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главы МИД Индии и Ирана Субраманьям Джайшанкар и Аббас Аракчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на полях встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели.

    Главы министерств иностранных дел Индии и Ирана Субраманьям Джайшанкар и Аббас Аракчи провели переговоры на полях встречи БРИКС в индийской столице, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения стала текущая ситуация на Ближнем Востоке.

    «Провел подробный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи сегодня утром в Дели. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее последствия», – сообщил Джайшанкар в своих соцсетях. Индийский дипломат также добавил, что стороны затронули двусторонние вопросы.

    Встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нью-Дели 14-15 мая. В мероприятии также принимает участие руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в совещании министров иностранных дел стран БРИКС.

    Иранский министр Аббас Аракчи накануне пообещал привлечь к ответственности сотрудничающие с Израилем государства.

    15 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Лавров заявил о сохранении интереса стран к вступлению в БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам визита в Индию и участия в СМИД БРИКС отметил стабильный интерес к объединению.

    «Не вижу падения интереса к БРИКС в результате давления стран Запада, которые, особенно Соединенные Штаты, публично объявили БРИКС чуть ли не главным противником прогресса», – подчеркнул руководитель МИД РФ, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел добавил, что интерес сохраняется как к полноправному членству, так и к получению статуса страны-партнера. При этом несколько государств уже направили конкретные запросы на вступление.

    Вместе с тем Лавров указал, что организация не планирует форсировать процесс расширения, поскольку за последние два года состав участников уже увеличился вдвое. По его словам, сейчас странам необходимо адаптироваться к работе в обновленном и значительно расширенном формате.

    «Есть конкретные обращения по получению полноправного членства. Я не думаю, что есть смысл публично об этом говорить», – заявил Лавров.

    Также министр добавил, что на данном этапе структура не планирует торопиться с расширением количества членов, так как БРИКС за последние пару лет успел удвоить свой состав.

    Ранее Лавров провел встречу с коллегой из Малайзии Мохамадом Хасаном на полях СМИД БРИКС.

    Накануне глава индийского правительства Нарендра Моди провел совместные переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств объединения, прибывшими в Нью-Дели для участия в многосторонних консультациях.

    15 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    В Минэкономразвития анонсировали скорое возвращение туров на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение о снятии ограничений на продажи туров в страны Ближнего Востока может быть принято в ближайшее время, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

    Российское профильное ведомство рассматривает возможность возвращения популярных курортных направлений для отечественных путешественников, передает РИА «Новости».

    Кондратьев прокомментировал перспективы возобновления продаж. «Решение о снятии ограничений может быть принято в ближайшее время», – заявил чиновник.

    Дальнейшие шаги властей будут напрямую зависеть от фактической ситуации в регионе. Ранее, в начале марта, дипломаты настоятельно советовали гражданам отказаться от поездок до полного прекращения боевых действий и нормализации авиасообщения.

    Тогда же туроператорам рекомендовали полностью приостановить реализацию путевок. В список временно закрытых направлений попали Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Министерство иностранных дел России посоветовало гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток.

    Днем ранее Росавиация продлила ограничения на продажу авиабилетов в Объединенные Арабские Эмираты.

    Еще в начале марта Российский союз туриндустрии призвал путешественников аннулировать туры с перелетами через этот регион.

    15 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Главы МИД стран БРИКС потребовали отменить санкции против Кубы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники саммита министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели выразили серьезную обеспокоенность усиливающимся давлением на Гавану и выступили за немедленное снятие всех ограничений.

    Министры иностранных дел стран БРИКС по итогам встречи в Нью-Дели выступили за снятие экономических, торговых и финансовых ограничений, введенных против Кубы, передает РИА «Новости».

    Дипломаты подчеркнули необходимость следовать резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Министры выразили обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации вокруг Кубы. В этой связи они подтвердили необходимость прекращения экономических, торговых и финансовых мер против Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН», – сказано в итоговом заявлении саммита.

    Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность помогать Гаване в отмене американской блокады. Одновременно в пятницу в Гавану для встречи с руководством министерства внутренних дел Кубы прибыла американская делегация во главе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжит поддерживать Кубу материально, в Москве рассчитывают урегулировать вопросы экономической блокады через диалог с США, но не исключают и более жестких сценариев.

    15 мая 2026, 14:22 • Новости дня
    Иранский конфликт привел к дефициту мусорных пакетов в Японии

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне напряженности на Ближнем Востоке японские муниципалитеты столкнулись с нехваткой полиэтиленовых мешков для отходов, что вынудило чиновников временно смягчить правила утилизации.

    Японское правительство обратилось к населению с просьбой прекратить панические закупки мешков для бытовых отходов на фоне нехватки сырья, передает РИА «Новости». Проблема возникла из-за нестабильности вокруг Ирана, которая ударила по поставкам нафты.

    «Мы обеспечили необходимые поставки мусорных пакетов. Просим сохранять спокойствие и воздержаться от панических закупок», – заявил министр окружающей среды Японии Хиротака Исихара.

    Чиновник отметил возникновение локального дефицита официальных муниципальных мешков, спровоцированного ажиотажным спросом. В связи с этим ряд администраций временно разрешил гражданам выбрасывать отходы в таре, не соответствующей строгим местным стандартам.

    Традиционные японские пакеты для мусора производятся из полиэтилена. Основным компонентом для его создания выступает нафта, импорт которой серьезно пострадал из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне напряженности вокруг Ирана Япония закупила российскую нефть.

    Компания Taiyo Oil возобновила прием сырья с проекта «Сахалин-2» для производства нафты.

    В конце апреля Токио получил первую партию американского топлива в обход Ормузского пролива.

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет.

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта.

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас

    Первые в истории Сербии совместные военные учения с НАТО вызвали скандал, поскольку сербы в большинстве своем не простили альянсу нападения на себя и вступать туда не собираются, несмотря на инсинуации. Но в более далекой перспективе Сербия частью НАТО наверняка станет, а спасти ее от этого неравного брака непросто. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

