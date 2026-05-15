До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.3 комментария
Главы МИД стран БРИКС потребовали от Израиля покинуть Ливан
Страны БРИКС призвали Израиль вывести войска из Ливана
Министры иностранных дел стран БРИКС по итогам саммита в Нью-Дели выступили с совместным требованием к израильской стороне о полном выводе вооруженных сил из Ливана.
Руководители внешнеполитических ведомств государств БРИКС призвали израильские власти освободить ливанские земли. Соответствующее заявление было сделано по результатам встречи в Нью-Дели, пишет РИА «Новости» .
В документе подчеркивается необходимость соблюдения ранее достигнутых соглашений. «Они призвали Израиль соблюдать договоренности, достигнутые с правительством Ливана, и вывести свои оккупационные силы со всей ливанской территории, включая пять районов на юге Ливана, где они продолжают находиться», – отмечается в тексте заявления.
Ранее в пятницу участники саммита БРИКС в Нью-Дели также выступили за немедленное снятие всех ограничений с Гаваны. Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.
До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном.