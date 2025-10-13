Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.
Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только при выполнении положений резолюций ООН о создании палестинского государства, передает РИА «Новости».
«Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – отметил Медведев в публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.