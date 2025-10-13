Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства

Медведев: Поставка «Томагавков» Украине кончится плохо для Трампа

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале угрозы Дональда Трампа поставить ракеты Tomahawk на Украину.

По словам Медведева, Трамп вновь заявил, что если президент России не решит вопрос украинского конфликта, то «для него это плохо кончится». Политик отметил, что такие угрозы звучат уже не впервые.

Медведев подчеркнул, что если речь идет о ракетах Tomahawk, то ситуация «может кончиться плохо для всех, и прежде всего – для самого Трампа»

«Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», – подчеркнул Медведев.

По его словам, запуск таких ракет будет рассматриваться как действие США, а не Киева.

Медведев отметил, что надеется – это всего лишь очередная пустая угроза, вызванная затянувшимися переговорами. Он иронично сравнил такие заявления с угрозами о появлении американских атомных подлодок вблизи России.

«Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», – пошутил Медведев.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским о вероятной передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk американского производства.

Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США.

Трамп уже однажды предупреждал бывшего президента России Медведева «следить за речью». Между Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».