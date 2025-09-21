  • Новость часаБритания признала государство Палестина
    «Дети меня и вправду вытащили»
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России
    Глава Минэкономики Германии признала кризис и рост безработицы
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    26 комментариев
    21 сентября 2025, 16:17 • Новости дня

    Британия признала государство Палестина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство официально признает государство Палестина.

    «Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение конфликта путем создания двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина», – написал Стармер в своем X.

    Напомним, в воскресенье государственность Палестины также признали Канада и Австралия.

    Ранее сообщалось, что 10 стран намерены признать Палестину 22 сентября.

    20 сентября 2025, 19:55 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал снимки 47 заложников, чтобы попрощаться

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС опубликовал фотографии 47 израильских заложников и призвал проститься с ними на фоне активизации военной операции в Газе.

    Фотографии 47 израильских заложников были опубликованы военным крылом движения ХАМАС, передает РБК. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Бригад аль-Кассама» с подписями на арабском и иврите. В публикации содержался призыв попрощаться с заложниками на фоне начавшейся израильской военной операции в Газе.

    «Из-за непреклонности Нетаньяху и покорности Замира; прощальное фото к начале операции в Газе», – говорится в описании к снимкам.

    На вечер 20 сентября в городах Израиля запланированы массовые митинги, участники которых требуют остановить военные действия для сохранения жизней заложников.

    Ранее ХАМАС пригрозил смертью заложников в ответ на военную операцию Израиля в Газе.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа.

    Комментарии (7)
    20 сентября 2025, 11:14 • Новости дня
    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН

    Франс Пресс анонсировал признание Палестины десятью странами ООН

    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН
    @ David Canales/SOPA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Йорке десять государств намерены официально объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.

    Десять стран заявят о признании Палестины в рамках конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Советник президента Франции уточнил, что решение будет оглашено на специальном мероприятии в понедельник и решение принять участие в признании уже приняли Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины, его выступление назначено на 15:00 по местному времени (22:00 мск). Макрон также будет председательствовать на конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который присоединится по видеосвязи.

    Напомним, что СССР официально признал Палестинское государство 18 ноября 1988 года. С января 1990 года в Москве работает посольство Государства Палестина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции после заявления о признании Палестины. Кабмин Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Эмманюэль Макрон заявил о намерении признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

    Комментарии (5)
    20 сентября 2025, 12:29 • Видео
    Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

    Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Independent: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет, на котором летели американский лидер Дональд Трамп и первая леди США Мелания, был вынужден сесть в лондонском аэропорту Лутон из-за технической неисправности, пишет Independent.

    Как сообщила газета Independent со ссылкой на Белый дом, причиной стала проблема с гидравликой, передает ТАСС. Решение о посадке приняли в целях предосторожности.

    После приземления чета Трампов пересела на резервный вертолет и продолжила путь в аэропорт Станстед, куда изначально и направлялась.

    Телеканал CNN сообщал, что Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом.

    Напомним, Трамп во время визита в Британию похлопал по спине короля Карла III, нарушив этикет.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию

    Политолог Ткаченко: Трамп показал скупое отношение к интересам Британии

    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп сделал реверанс в сторону Британии, которая оказала ему пышный прием. Так политолог Вадим Трухачев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слова президента США, пообещавшего «поддерживать мир» на Украине после урегулирования. Иной точки зрения придерживается политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, это заявление ни к чему не обязывает и является «дипломатической игрой американца».

    «Если в русской культуре слово имеет большое значение, то для англосаксонской – это не так: там считается нормой, что называется, «брякнуть» и забыть», – сказал политолог Вадим Трухачев, предложив рассматривать заявления Дональда Трампа, сделанные после переговоров с британским премьером Киром Стармером, через призму культурных различий.

    По его мнению, реверанс Трампа в адрес принимающей стороны, включая упоминание о «гарантиях безопасности» для Украины, не является заслугой Стармера, который идеологически далек от американского лидера. «Речь идет скорее о влиянии постепенной аппаратной работы Марка Рютте. Генсек НАТО с помощью так называемого глубинного государства и антироссийской части окружения самого Трампа разворачивает его в евроатлантическую сторону», – рассуждает Трухачев.

    Несколько иную точку зрения высказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на то, что, несмотря на пышный прием, Трамп был скуп на речи, отвечающие интересам Лондона. Собеседник расценивает заявления американского политика как «шаг в дипломатической игре главы США».

    «Американский лидер заинтересован в конфронтации между Россией и Европой, но так, чтобы Вашингтон зарабатывал от происходящего. Ничего из того, что он сказал в Британии, не противоречит этой модели, – пояснил эксперт. – Скажем, выполнение европейскими странами требования Белого дома отказаться от российской нефти нанесет удар по их экономике, которая переживает кризис. А это на руку американским промышленным компаниям, которые поддерживают президента США».

    Что касается обещания помочь «поддерживать мир» на Украине, то, по мнению Ткаченко, это ни к чему не обязывающее заявление. «Мирное соглашение будет заключено на условиях, с которыми согласится Россия. Трамп это понимает и, как мне помнится, против этого ни разу ничего не сказал», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его «подвел». С таким заявлением глава Белого дома выступил на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером. Президент США отметил, что конфликт на Украине, который, как он полагал, удастся урегулировать проще всего благодаря его отношениям с российским коллегой, оказался сложнее, чем ожидалось. «Посмотрим, чем это обернется», – добавил Трамп.

    Стармер, в свою очередь, использовал эту возможность, чтобы призвать к усилению давления на Москву. «Только тогда, когда президент (Трамп) оказывает давление на Путина, он на самом деле проявляет какую-то склонность к урегулированию», – заявил британский премьер.

    Американский лидер также заявил, что «был недоволен», узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС «закупали российскую нефть». По его мнению, снижение цен на энергоресурсы «не оставит России выбора», кроме как согласиться на завершение конфликта на Украине. Впрочем, он выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия. «В нужный момент, если придется, я буду действовать жестко», – отметил Трамп.

    Глава США сообщил, что после урегулирования Вашингтон готов оказать содействие в поддержании мира на Украине, в том числе в вопросе «воздушной поддержки». Он напомнил, что Штаты оказывают поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных. Трамп также выразил уверенность в итоговом достижении мирного урегулирования украинского кризиса. «Мы это сделаем так или иначе», – заявил президент США.

    Напомним, американский лидер 17-18 находился в Британии с госвизитом. Первый день он провел за пышными торжествами в окружении высокопоставленных членов королевской семьи. Впрочем, в экспертном сообществе происходящее сочли «клоунадой и шапито». Перед приездом Трампа СМИ писали, что британские власти рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта.

    Сейчас же пресса отмечает: роскошный королевский прием, оказанный президенту США, не принес видимых результатов, поскольку он не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа. В то же время The New York Times обращает внимание, что отсутствие скандалов и резких высказываний между Трампом, королем Карлом III и Стармером уже можно считать успехом для британской стороны.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 01:28 • Новости дня
    Меланья Трамп одной фразой выразила истинное отношение к герцогине Кейт

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья находились в Британии с государственным визитом, когда Меланья продемонстрировала свои истинные чувства к Кейт Миддлтон, ответив на вопрос, является ли та «следующей принцессой».

    Меланья и ее муж Дональд Трамп провели два дня и три ночи в Великобритании, прежде чем вернуться в США. Их встречал король Карл III и королева Камилла в Виндзорском замке, где они были почетными гостями на государственном банкете.

    Затем президент Трамп отправился на переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером, а Меланья осталась в Виндзоре для совместных мероприятий с Камиллой и Кейт, пишет Mirror.

    Первую леди сопровождали на территорию резиденции Фрогмор-хаус для экскурсии с герцогиней Кейт, где она приняла участие в мероприятиях с юными скаутами.

    Именно там Меланья продемонстрировала уважение к будущей королеве-консорту, когда один из скаутов поинтересовался, не собирается ли она стать «следующей принцессой». На что Меланья улыбнулась и жестом указала на Кейт: «Она здесь единственная принцесса».

    Дональд Трамп – первый президент США, которому было разрешено посетить Великобританию с двумя государственными визитами.

    Первый состоялся в 2019 году, во время его первого срока пребывания главой Белого дома, когда королева Елизавета II была еще жива.

    Мистер Трамп ясно выразил свои чувства, высказавшись о том, что он думает о короле Карле III. Во время поездки супруги Трамп посетили государственный банкет со старшими членами королевской семьи в Сент-Джордж-холле. Там 79-летний Трамп был замечен беседующим с королем.

    Специалист по чтению по губам Джереми Фриман утверждает, что один момент, когда пара отошла от микрофонов, показал восхищение Трампа 76-летним монархом. Президент был замечен говорящим королю: «Это так невероятно, это то, что у вас так хорошо получается».

    В своей речи на банкете Трамп назвал то, что его пригласили вернуться с государственным визитом во второй раз, «высочайшей честью» в жизни.

    Президент США высоко оценил так называемые «особые отношения» между США и Британией, отметив, что эта фраза «не совсем отражает действительность».

    Напомним, президент США Дональд Трамп провел 17 и 18 сентября в Великобритании, где находился с госвизитом в сопровождении супруги Меланьи.

    В первый день Трамп посмеялся над шуткой Карла III и обменялся с королевской четой подарками. Кроме того, некоторые посчитали, что супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Трампа Меланья вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях желтого и синего цветов, что якобы намекало на их единство с Украиной.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа и по конфликту на Украине состоятся 23 сентября.

    Как уточнили в постпредстве Республики Корея при ООН, исполняющей функции председателя Совбеза в сентябре, оба мероприятия запланированы на первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Брифинг по Газе пройдет с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00–23.00 мск) с темой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Следом с 16.00 до 19.00 (23.00–02.00 мск) состоится заседание по Украине по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине».

    Ожидается, что оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября.

    Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.

    В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    Небензя возложил ответственность за «парализованный» СБ ООН на США

    Небензя: СБ ООН парализован по воле США

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США относительно действий Израиля приводит к тому, что СБ ООН оказался парализован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    После того, как Вашингтон вновь наложил вето при голосовании по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, Небензя заявил: «СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной-единственной делегацией».

    Он призвал американских коллег признать, что их «тихая дипломатия на земле» саботируется самим Израилем, а не «здравыми голосами мирового сообщества», передает ТАСС.

    Небензя указал на «агрессивную вылазку» Израиля «против суверенного Катара». По словам дипломата, действия Израиля стали «ударом по самой идее достижения договоренностей». Он подчеркнул, что агрессивная операция против Катара, одного из главных посредников на переговорах, обесценила заявления Израиля о готовности к дипломатии и сделкам.

    Небензя также подверг критике поведение США, обвинив Вашингтон в использовании визового рычага. Он призвал американские власти пересмотреть решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По мнению Небензи, пока США не пересмотрят свою позицию по кризису в Газе и не воспримут многостороннюю дипломатию в ООН как важный инструмент, прорывов на Ближнем Востоке ожидать не стоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Израиль также пригрозил изгнать ХАМАС из Катара.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    США в шестой раз заблокировали резолюцию в СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США в шестой раз за два года заблокировали резолюцию, требующую снятия ограничений на гуманитарную помощь в Газе.

    Соединенные Штаты в шестой раз за два года наложили вето на резолюцию по сектору Газа в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Вашингтон вновь остался единственным членом Совбеза, проголосовавшим против документа. Остальные члены Совбеза, включая Россию, Китай, Британию и Францию, поддержали предложение.

    Авторами резолюции стали десять непостоянных членов Совета Безопасности: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. В документе содержится требование «немедленного, достойного и безоговорочного освобождения всех заложников» и призыв к правительству Израиля убрать все ограничения на ввоз гуманитарной помощи.

    Резолюция также настаивает на обеспечении безопасного и беспрепятственного распределения гуманитарной помощи по всему сектору Газа и полном восстановлении базовых услуг в регионе.

    Ранее колумнист турецкой газеты Hurriyet заявил, что Израиль оказывает влияние на позицию США по вопросу Газы.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию с призывом заморозить членство Израиля в ООН.

    Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 20:25 • Новости дня
    Двое израильтян были застрелены возле КПП «Алленби» на границе с Иорданией

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере два гражданина Израиля погибли в результате вооруженного нападения возле пограничного перехода с Иорданией, где произошла перестрелка.

    Двое израильтян были застрелены неизвестным боевиком у погранперехода «Алленби» на границе Израиля и Иордании, передает ТАСС. Инцидент произошел рядом с пунктом пропуска, когда нападавший открыл огонь по находившимся там людям.

    По информации телеканала Al Hadath, стрелявший был водителем грузовика с гуманитарной помощью, которая предназначалась для палестинцев в секторе Газа. Израильские военные оперативно нейтрализовали нападавшего на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров и вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади подписали соглашение о взаимной отмене виз.

    В Египте началася подготовка палестинцев для будущего контингента безопасности, который должен будет занять позиции в секторе Газа после окончания конфликта.

    Более 300 россиян, возвращавшихся с хаджа, застряли в транзитных аэропортах Иордании и ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:33 • Новости дня
    Суд в Москве продлил арест взятому в плен британскому наемнику

    Суд в Москве продлил арест взятому в плен в Донбассе британскому наемнику Дэвису

    Tекст: Антон Антонов

    Срок ареста британского наемника Хейдена Уильяма Дэвиса, взятого в плен в Донбассе, продлен, свидетельствуют данные суда в Москве.

    Соответствующее постановление о продлении ареста вступило в силу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли в плен британского наемника под Дзержинском (Торецком). Позднее его этапировали в столицу для проведения следственных действий и судебно-медицинских экспертиз.

    По словам самого Дэвиса, после 16 лет в армии Великобритании и проблем с наркотиками его уволили со службы. Он признался, что ему было сложно найти работу на родине из-за психологических проблем и нестабильности, поэтому он отправился на Украину.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Трамп предложил Стармеру использовать армию против нелегалов

    Трамп посоветовал Стармеру применить армию для борьбы с мигрантами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил премьеру Британии Киру Стармеру рассмотреть применение армии для борьбы с нелегальной миграцией.

    Президент США Дональд Трамп порекомендовал премьер-министру Британии Киру Стармеру рассмотреть возможность использования армии для борьбы с нелегальными мигрантами, передает ТАСС.

    Трамп на пресс-конференции с главой правительства Британии подчеркнул, что США столкнулись с миллионами нелегально пересекавших границу людей, и связал это с политикой администрации Джо Байдена.

    Говоря о ситуации в Британии, Трамп заявил, что если бы он управлял страной, он бы «остановил» поток нелегальных мигрантов, прибывающих на лодках через Ла-Манш. «И не важно, если вы призовете армию, не важно, какие способы вы будете использовать», – заявил американский президент, добавив, что нелегальная миграция «разрушает страны изнутри».

    По информации МВД Британии, с июля прошлого года по начало августа этого года через пролив Ла-Манш на надувных лодках прибыли 50,2 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель на 13,6 тыс. человек превышает аналогичный период предыдущего года. Только за период с 5 июля 2023 года по 11 августа 2024 года нелегально через Ла-Манш в Британию попали 36 345 человек.

    Волна антимигрантских протестов в августе охватила десятки городов Британии после скандала с размещением беженцев в гостиницах.

    Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с мигрантами в Британии.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Посол Палестины счел доклад ООН о геноциде Израиля закономерным

    Посол Палестины Нофаль: Доклад ООН о геноциде Израиля закономерен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль прокомментировал доклад комиссии ООН, признавшей действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    «Это закономерно. Так должно быть», – сказал Нофаль, передает ТАСС. Он подчеркнул, что палестинская сторона с первого дня выступает против убийств мирных жителей, независимо от их национальности или вероисповедания.

    Дипломат также отметил, что Израиль уже два года продолжает односторонние убийства в регионе, что, по его словам, является геноцидом.

    Кроме того, Нофаль рассказал о проблемах с выдачей виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если визы не будут выданы, Палестина намерена подключиться к мероприятию по видео-конференц-связи, так как заседание имеет большое значение для страны.

    Напомним, глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе.

    Израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 11:25 • Новости дня
    Оксфорд и Кембридж впервые не вошли в тройку рейтинга престижных британских вузов

    Оксфорд и Кембридж заняли только четвертое место в рейтинге вузов Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Престижные университеты Оксфорд и Кембридж впервые за тридцать лет не вошли в тройку лидеров рейтинга Good University Guide.

    Старейшие британские университеты Оксфорд и Кембридж впервые не попали в тройку рейтинга Good University Guide, который с 1993 года публикует газета The Times, передает ТАСС.

    Лондонская школа экономики второй год подряд возглавила список, за ней следуют Сент-Эндрюсский и Даремский университеты. Оксфорд и Кембридж теперь делят четвертое место.

    Составители рейтинга отметили, что Даремский университет обошел многих конкурентов по уровню преподавания, исследований, удовлетворенности студентов и результатам выпускников. По трудоустройству выпускников Дарем уступил только Имперскому колледжу Лондона, который занял шестое место в общем рейтинге.

    Редактор справочника The Times и The Sunday Times Хелен Дэвис заявила: «В очень конкурентной десятке лучших университетов Дарем за год поднялся на две ступеньки, что является значительным достижением». Она отметила, что позиции вуза укрепились за счет повышения качества преподавания и улучшения условий для студентов.

    Ранее председатель Управления по делам студентов Эдвард Пек сообщил газете, что рассматривает возможность применения рейтингов качества преподавания для регулирования платы за обучение в вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Британии Риши Сунак занял позиции в Стэнфордском и Оксфордском университетах после ухода с поста.

    Кембриджский университет ранее решил не сообщать студентам их экзаменационные рейтинги в целях снижения стресса.

    Между тем Киргизия в 2023 году приняла решение заменить советские учебники на учебные пособия Кембриджа и Оксфорда.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 11:15 • Новости дня
    Politico: Стармер пышным приемом Трампа не смог добиться отмены пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Пышный государственный прием президента США Дональда Трампа Британии принес рекордные инвестиции, но не обеспечил давно ожидаемого прорыва в сфере торговых пошлин для Британии, сообщает Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и король Карл встретили президента США Дональда Трампа во время официального визита, который сопровождался публичными заявлениями о прочности британско-американских отношений, передает Politico.

    Трамп отметил, что США и Британия «сделали больше добра на планете, чем любые две страны в истории», пообещав, что «мы всегда будем друзьями».

    Однако за внешней демонстрацией дружбы скрываются нерешенные проблемы. Переговоры о снятии 25% тарифов на сталь и алюминий с Британии закончились безрезультатно, и эти пошлины останутся в силе. Кроме того, Стармер в ближайшее время собирается признать государственность Палестины, что вызвало разногласия с Трампом, который заявил, что это одно из немногих расхождений между ними.

    В рамках визита было объявлено о крупных инвестициях и новых соглашениях. Стармер сообщил о подписании сделок на 250 млрд фунтов, в том числе о 30 млрд от американских технологических компаний и о соглашении по развитию технологий, а глава Nvidia пообещал поставить 120 тыс. чипов для новых центров обработки данных в Британии.

    Тем не менее в других сферах Британия не добилась успеха. Стармеру и его команде не удалось добиться отмены пошлин на сталь, что вызывает разочарование среди представителей отрасли и профсоюзов. Помощник генсека профсоюза работников металлургии Community назвал отсутствие прогресса «чрезвычайно разочаровывающим».

    Несмотря на громкие заявления, некоторые эксперты считают, что положительный эффект от визита может быть кратковременным, особенно в свете сохранения тарифов и неопределенности по вопросу поддержки Украины. Помимо этого, внутри страны у Стармера сохраняются сложности: 70% жителей Британии не любят Трампа, и даже позитивные слова от американского президента вряд ли изменят общественное мнение или уладят разногласия внутри Лейбористской партии.

    В то время как команда Стармера видит в визите дипломатическую победу и инструменты для продвижения британских интересов, остается вопрос о том, сможет ли правительство реализовать «особые отношения» на практике, учитывая возможные дипломатические трудности впереди.

    Ранее The New York Times сообщила, что пышный прием в Лондоне не повлиял на взгляды Дональда Трампа по вопросам безопасности, важным для Британии.

    CNN отметил, что Британия устроила Трампу роскошный прием с королевским размахом.

    Американист Малек Дудаков назвал визит Трампа в Британию клоунадой.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    AFP: Макрон считает признание Палестины рычагом давления на Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины в качестве дипломатического рычага для воздействия на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Франс Пресс (AFP).

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает признание Палестины как инструмент давления на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. По данным источника, близкого к Макрону, президент Франции считает этот шаг «дипломатическим рычагом, чтобы оказать давление на Нетаньяху».

    Как отмечает агентство, решение о признании Палестины Макрон принял еще в апреле, во время возвращения во Францию после визита к границе Египта и сектора Газа. Официально признание планируется на 22 сентября, что ранее подтвердил сам французский лидер.

    Издание Politico ранее сообщило, что Израиль готовит ответные шаги на ожидаемое признание Палестины. Среди возможных мер называются ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. Париж, в свою очередь, также прорабатывает варианты ответа на возможные действия Израиля, если они будут носить враждебный характер.

    Ранее сообщалось, что десять государств планируют объявить о признании Палестины на конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

    Израиль пригрозил закрыть французское консульство в Иерусалиме из-за позиции Парижа по Палестине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон получил отказ во въезде в Израиль, пока не изменит свою позицию по палестинскому вопросу.

    Комментарии (0)
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине
    Лавров сообщил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    Зеленский объявил санкции против Гуцул, Мизулиной и внука де Голля
    В Волгоградской области начался финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
    Подполье сообщило поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Катар потребовал от Израиля извинений

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

