Канада признала государственность Палестины

ХАМАС опубликовал снимки 47 заложников, чтобы попрощаться

Tекст: Вера Басилая

Фотографии 47 израильских заложников были опубликованы военным крылом движения ХАМАС, передает РБК. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Бригад аль-Кассама» с подписями на арабском и иврите. В публикации содержался призыв попрощаться с заложниками на фоне начавшейся израильской военной операции в Газе.

«Из-за непреклонности Нетаньяху и покорности Замира; прощальное фото к начале операции в Газе», – говорится в описании к снимкам.

На вечер 20 сентября в городах Израиля запланированы массовые митинги, участники которых требуют остановить военные действия для сохранения жизней заложников.

Ранее ХАМАС пригрозил смертью заложников в ответ на военную операцию Израиля в Газе.

Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа.