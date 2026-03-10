Прибалтика и Польша вынуждены оправдываться за последствия иранской войны

Tекст: Никита Демьянов

В первые же часы после начала атаки США на Израиль самыми восторженными отзывами по этому поводу отметились руководители стран Прибалтики – президент Латвии Эдгар Ринкевич, латвийский премьер-министр Эвика Силиня, глава МИДа этой страны Байба Браже, ее эстонский коллега Маргус Цахкна и другие высокопоставленные чиновники. Все они так или иначе выражали восхищение нападением на независимое государство и убийством ее лидера.

Байба Браже заявила, что «мир не прольет слез по поводу гибели кровожадного аятоллы Али Хаменеи». А Цахкна выразил надежду, что вслед за американскими атаками на Венесуэлу и Иран последует свержение правительств в Китае и КНДР. Но потом, видимо, кто-то его одернул, и Цахкна поспешно сказал, что его не так поняли: мол, он всегда выступал за развитие отношений Таллина и Пекина.

Однако дальше всех пошла Литва – из заявлений местных политиков можно было сделать вывод, что Вильнюс уже готовится отправить свои войска на Ближний Восток. Сначала президент Гитанас Науседа сообщил, что Литва «понимает» цели США и Израиля. Затем главнокомандующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас добавил, что Литва могла бы разрешить использовать свою территорию для базирования боевых самолетов, наносящих удары по Ирану. Наконец, советница Науседы Аста Скайсгирите сообщила, что Литва рассмотрит возможность отправки своих военнослужащих для помощи США, если Вашингтон обратится с такой просьбой.

В этот момент многие литовцы изрядно испугались. Все прекрасно помнят, как страны Прибалтики в свое время отправили свои воинские контингенты в Иран и Афганистан, где некоторые солдаты-прибалты погибли, а некоторые вернулись домой с увечьями.

Скоро, впрочем, бравурные речи первых лиц Прибалтики сменились тревогой. В особенности прибалтийских руководителей обеспокоило то, что из-за событий в Иране украинский конфликт отошел на второй план. «Зеленский сказал, что за четыре дня в Иране было израсходовано больше ракет Patriot, чем за четыре года на Украине. И то, что Украина сейчас оказалась на заднем плане – это, конечно, не в наших интересах», – подчеркивает эстонский министр обороны Ханно Певкур. О том же самом говорит и Байба Браже: по ее словам,

«приоритет Латвии в контексте войны с Ираном – обеспечить, чтобы из-за этого конфликта из числа международных приоритетов не исчезли поддержка Украины, ограничение возможностей России и укрепление потенциала НАТО».

Еще одной головной болью для правительств Латвии, Литвы и Эстонии стала эвакуация соотечественников – на момент атаки на Иран в странах Персидского залива находилось более пяти тысяч прибалтов. Однако то, как организован эвакуационный процесс, вызвало немалое возмущение латвийцев и эстонцев.

Например, правительство Латвии решило, что за такой эвакуационный рейс авиакомпанией airBaltic с пассажиров надо брать не только собственно плату за билет, но и специальную надбавку – она составит 350 евро. Аналогичный сбор ввело и правительство Эстонии, но там расценки немного выше – каждый эстонец должен заплатить 400 евро, помимо стоимости билета, плюс 50 евро за трансфер.

Но больше всего и население, и руководство Прибалтики теперь переживает из-за экономических последствий американо-израильской агрессии. И прежде всего – подорожания топлива, связанного с перекрытием Ормузского пролива. За последние дни в Таллине литр бензина подорожал на 14 евроцентов, а дизельное топливо – на 27,5 цента. В Риге стоимость бензина увеличилась на 10 центов, а дизельного топлива – на 16 центов. В Вильнюсе бензин вырос в цене на пять центов, а дизельное топливо – на 15,5 цента.

Специалисты отмечают, что скачок биржевых цен на энергоносители, вызванный конфликтом в Иране, неизбежно скажется и на кошельках прибалтийских потребителей.

«Обычно мировые цены на нефть отражаются в ценах на топливо в Латвии с задержкой в две недели, возможно, месяц. Не исключено, что рост цен почувствуется даже быстрее», – объяснила главный экономист банка Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрея. Она добавила, что помимо подорожания топлива, изменения в счетах вскоре почувствуют и те домохозяйства, которые покупают электроэнергию по биржевым тарифам, поскольку ее цена тесно связана с колебаниями стоимости газа.

Следует учитывать и ситуацию с заполнением газового хранилища в Инчукалнсе (под Ригой): его запасы сейчас ниже обычного уровня, поэтому закачка газа по нынешним высоким ценам может привести к подорожанию газа в следующем отопительном сезоне. В целом удорожание энергии неизбежно ведет к росту цен и на другие товары и услуги.

Аналогичным образом ситуацию оценивает председатель правления эстонской топливной компании Alexela Хейти Хяэль. По его словам, подорожание нефти на один доллар за баррель означает рост розничных цен на топливо примерно на один цент за литр.

«Каждый день нехватка нефти и газа будет усиливаться. У Эстонской Республики есть какие-то резервы, но они ограничены по объему. Поэтому цены будут постоянно подниматься»,

– отметил бизнесмен. Он также отметил, что рост стоимости нефти и газа примерно через месяц приведет к подорожанию прочих товаров.

В аналогичной ситуации оказалась и соседняя с Прибалтикой Польша. Польское руководство тоже сразу поддержало атаки по Ирану. В частности, глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич заявил, что нападение на Иран демонстрирует «эффективность и силу» армии США, а смерть иранского лидера Хаменеи «является огромным шагом к реальным переменам в стране».

Но пока польское руководство радовалось, в стране был зафиксирован скачок цен на топливо. Польские сельхозпроизводители начали активно запасаться топливом из-за ежедневного роста цен. Избиратели потребовали от премьер-министра Дональда Туска ответа на вопрос: когда цены стабилизируются? Но Туск технично вышел из-под критики. Польский премьер заявил: «Другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду». То есть поддерживать агрессию США в Варшаве готовы, но нести ответственность перед собственными избирателями за ее результаты демонстративно отказываются.

По мнению политолога Максима Ревы, все эти страны НАТО, примыкающие к западным границам России, объединяет зашоренность и местечковость мышления, слепая вера в могущество «большого западного господина» и неумение формулировать свой настоящий национальный интерес.

«В истории с нападением США и Израиля на Иран это проявилось лучше всего, – говорит Рева. – Что мы видим в Польше и Прибалтике: правительства радуются ударам по "плохому Ирану", в то время как простое население страдает от растущих цен на автомобильное топливо. Власти этих стран пытаются внушить своему простонародью неприязнь к Ирану, который, дескать, и "теократический", и "помогает России", и потому достоин обрушившихся на него бомбежек».

По мнению эксперта, показательным является то, как прибалтийские СМИ подают информацию о военном преступлении в Минабе, где ирано-израильская коалиция разбомбила школу для девочек. «Поскольку совсем уж замолчать это не получается, про разбомбленную школу пишут – но очень сухо, кратко, лаконично, стараясь ни в коем случае не бросить тень на США. По сути, перед нами пассивное пособничество агрессии. Но простые люди, кто еще не совсем очерствел, возмущаются подобным цинизмом и лицемерием. В целом реакция на войну с Ираном показала, что и в Польше, и в Прибалтике существует полное рассогласование интересов верхов и низов, словно бы живущих в разных вселенных», – резюмирует Рева.