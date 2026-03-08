Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Иран потребовал международного суда из-за удара США и Израиля по школе в Минабе
Иран обещал передать в международные инстанции доказательства удара по школе
После удара по школе в Минабе, где погибли 168 учеников и 14 педагогов, Иран готовит документы для международного разбирательства, сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
Тегеран намерен инициировать разбирательство по правовым каналам в связи с трагедией на юге страны, передает РИА «Новости».
Официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани подчеркнула, что атака расценивается как тяжкое преступление.
«Данный вопрос рассматривается как нарушение международного права, в этой связи проводится детальное документирование этого преступления», – заявила она. Удар по школе «Шаджаре Тайебе» произошел 28 февраля, в результате бомбардировки погибли 168 учеников и 14 учителей.
Еще 12 сотрудников учреждения до сих пор числятся пропавшими без вести. По словам спикера, власти собирают медицинские отчеты, снимки и другие свидетельства с места событий, чтобы обеспечить рассмотрение дела в рамках мирового права.
Обострение конфликта началось в конце зимы, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли массированные удары по иранским объектам. В первый же день противостояния погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные следователи допустили причастность армии США к удару по иранской школе. Власти исламской республики установили личности пилотов и авиабазы вылета самолетов.