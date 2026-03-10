Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.10 комментариев
Подполье раскрыло схему обмана семей погибших бойцов ВСУ
Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) поручили занижать статистику потерь ради сокращения бюджетных расходов, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
ТЦК получили приказ оформлять документы о смерти только на одного из десяти военнослужащих, сказал Лебедев РИА «Новости».
Согласно законам, именно ТЦК уведомляют близких о гибели для получения выплат.
Также командиры подразделений зачастую требуют у родственников деньги за передачу данных о погибшем в военкомат. По словам источника, размер взятки доходит до 70% от положенной выплаты.
Ранее британские журналисты узнали о случаях осквернения тел бойцов ВСУ ради доказательства их гибели для получения выплат.
Пленный украинский военный Владимир Литкин рассказывал о массовом объявлении убитых пропавшими без вести для отказа в компенсациях семьям. Другой пленный Иван Сидельник объяснял сокрытие реальных потерь желанием командиров присвоить денежное довольствие погибших.