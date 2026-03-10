Подполье раскрыло схему обмана семей погибших бойцов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

ТЦК получили приказ оформлять документы о смерти только на одного из десяти военнослужащих, сказал Лебедев РИА «Новости».

Согласно законам, именно ТЦК уведомляют близких о гибели для получения выплат.

Также командиры подразделений зачастую требуют у родственников деньги за передачу данных о погибшем в военкомат. По словам источника, размер взятки доходит до 70% от положенной выплаты.

Ранее британские журналисты узнали о случаях осквернения тел бойцов ВСУ ради доказательства их гибели для получения выплат.

Пленный украинский военный Владимир Литкин рассказывал о массовом объявлении убитых пропавшими без вести для отказа в компенсациях семьям. Другой пленный Иван Сидельник объяснял сокрытие реальных потерь желанием командиров присвоить денежное довольствие погибших.