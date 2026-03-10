Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.0 комментариев
В Европарламенте заявили о риске отставки Урсулы фон дер Ляйен
Депутат ЕП Клержо допустил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен
Обострившийся кризис в правящей коалиции Европарламента ставит под угрозу пост Урсулы фон дер Ляйен, вплоть до нового вотума недоверия, заявил вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо.
Кризис доверия между политическими силами в Европарламенте способен спровоцировать новые попытки выражения недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, передает ТАСС.
Вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо указал на серьезные разногласия с Европейской народной партией.
«Некоторые депутаты Европарламента также считают, что, если мы не будем уделять больше времени обмену мнениями и совместной работе, в ближайшие месяцы может случиться политический кризис, потому что между нами нет доверия», – заявил он Politico.
Парламентарий предупредил, что фракция может заблокировать утверждение долгосрочного бюджета Евросоюза. Кроме того, социал-демократы готовы отказать фон дер Ляйен в поддержке при ключевых голосованиях, что существенно ослабит ее позиции.
Недовольство политикой главы ЕК нарастает и среди других депутатов, критикующих ее высказывания о Ближнем Востоке и превышение должностных полномочий. Ранее дипломаты уже упрекали фон дер Ляйен в попытках единолично представлять Евросоюз на международной арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент рассматривал в отношении Урсулы фон дер Ляйен сразу два вотума недоверия.
Ранее политик пережила голосование по вопросу о ее отставке на фоне разговоров о шатком единстве Евросоюза.
Депутаты Европейской народной партии выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии.