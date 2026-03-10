В Европарламенте заявили о риске отставки Урсулы фон дер Ляйен

Депутат ЕП Клержо допустил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен

Tекст: Мария Иванова

Кризис доверия между политическими силами в Европарламенте способен спровоцировать новые попытки выражения недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо указал на серьезные разногласия с Европейской народной партией.

«Некоторые депутаты Европарламента также считают, что, если мы не будем уделять больше времени обмену мнениями и совместной работе, в ближайшие месяцы может случиться политический кризис, потому что между нами нет доверия», – заявил он Politico.

Парламентарий предупредил, что фракция может заблокировать утверждение долгосрочного бюджета Евросоюза. Кроме того, социал-демократы готовы отказать фон дер Ляйен в поддержке при ключевых голосованиях, что существенно ослабит ее позиции.

Недовольство политикой главы ЕК нарастает и среди других депутатов, критикующих ее высказывания о Ближнем Востоке и превышение должностных полномочий. Ранее дипломаты уже упрекали фон дер Ляйен в попытках единолично представлять Евросоюз на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент рассматривал в отношении Урсулы фон дер Ляйен сразу два вотума недоверия.

Ранее политик пережила голосование по вопросу о ее отставке на фоне разговоров о шатком единстве Евросоюза.

Депутаты Европейской народной партии выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии.