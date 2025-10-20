Сийярто заявил о риске для Венгрии из-за отказа ЕС от нефти и газа из России

Сийярто: Отказ ЕС от нефти и газа из России опасен для Венгрии

Tекст: Валерия Городецкая

Сийярто на заседании Энергетического совета Евросоюза в Люксембурге заявил, что такой шаг поставит под угрозу энергетическую безопасность его страны, передает ТАСС.

«Я от всего сердца прошу вас принять во внимание географическое положение Венгрии, отложить в сторону мировую политику и учесть наше физическое и географическое положение. В противном случае мы лишимся надежного энергоснабжения», – заявил Сийярто во время открытого выступления, показанного телеканалом М1.

Перед заседанием он подчеркнул, что Венгрия будет выступать против инициативы Еврокомиссии, поскольку страна сильно зависит от российских энергоносителей. Тем не менее, итоговое решение было принято квалифицированным большинством голосов, что позволило проигнорировать позицию Венгрии и Словакии.

В Евросоюзе этот документ рассматривался как элемент торговой политики, а не санкционной, что позволило упростить процедуру принятия и обойти необходимость единогласного согласия.

Ранее США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть.

Издание Politico писало, что министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут одобрить законопроект о полном запрете импорта российского газа, даже несмотря на возражения Венгрии и Словакии.

Портал EUObserver сообщал, что Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского СПГ в Европу.