Израиль атаковал командные центры «Хезболлы» на юге Ливана
ЦАХАЛ уничтожил инфраструктуру «Хезболлы» в районе Ансар
Военные Израиля ночью нанесли удары по командным центрам и инфраструктуре «Хезболлах» у ливанского поселка Ансар в ответ на ракетные обстрелы понедельника.
Армия обороны Израиля поразила цели на юге Ливана в ответ на агрессию со стороны шиитского движения, передает РИА «Новости».
Операция была проведена после серии ракетных запусков по израильской территории, зафиксированных накануне.
«Ночью силы ЦАХАЛ нанесли удары по командным центрам и террористической инфраструктуре организации «Хезболла» в районе населенного пункта Ансар на юге Ливана», – заявили в пресс-службе армии.
В ведомстве подчеркнули, что боевые действия стали прямой реакцией на обстрелы, которые велись боевиками из этого района в понедельник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее израильская авиация нанесла удар по ключевому объекту командования «Хезболлы» на юге Ливана.
Армия обороны Израиля атаковала командный центр и оружейные склады движения в пригороде Бейрута.