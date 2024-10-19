Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.43 комментария
Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболла» в Бейруте
Израиль атаковал командный центр и оружейные склады «Хезболла» в пригороде Бейрута
Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболла» в районе Дахия в пригороде Бейрута, включая командный центр и оружейные склады.
Армия обороны Израиля нанесла удары по ключевым объектам шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута, сообщает ТАСС. ВВС Израиля атаковали командный центр разведки и несколько складов оружия, расположенных в районе Дахия, который считается важным оплотом «Хезболла» в столице Ливана.
В официальном заявлении армейской пресс-службы подчеркивается, что удары были направлены на подрыв возможностей «Хезболла» в регионе. Этот шаг является частью более широкой стратегии Израиля по борьбе с угрозами со стороны движения, которое Телль-Авив считает террористической организацией.
Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и подобные военные действия могут лишь усугубить конфликт. Израильские власти ранее заявляли о своей готовности принимать меры для защиты своей безопасности, что подтверждается регулярными воздушными операциями в различных частях Ливана.
В субботу сообщалось, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осуществив атаку с использованием беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии. Израильские военные зафиксировали около 180 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны ливанского движения «Хезболла», один человек погиб.