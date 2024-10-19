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    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    15 комментариев
    19 октября 2024, 15:30 • Новости дня

    Израиль заявил, что «Хезболла» запустила по его территории 180 ракет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные зафиксировали около 180 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны ливанского движения «Хезболла», один человек погиб.

    Обстрел начался в субботу утром, за ним последовали воздушные тревоги в северных районах Израиля, в том числе в густонаселенных пригородах города Хайфа, заявили в израильской армии, передает РИА «Новости».

    К 14.30 «Хезболла» выпустила 180 снарядов, погиб один человек, еще один получил ранения.

    14 октября бойцы «Хезболлы» выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы. 15 октября израильские военно-воздушные силы атаковали позиции «Хезболлы» в Ливане. 16 октября с территории Ливана были запущены около 50 снарядов.

    18 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться

    Спикер МИД Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС

    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что реакция генсека НАТО Марка Рютте на убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара с учетом истории Нидерландов ее не удивила.

    В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала реакцию генсека НАТО, который заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой.

    По словам Захаровой, Рютте как бывший премьер-министр Нидерландов может не удивлять подобной реакцией, учитывая «либеральные традиции» страны.

    Она напомнила о событиях 1672 года, когда голландцы убили своего премьер-министра и его брата, после чего съели некоторые части их тел.

    Захарова выразила мнение, что рефлексы каннибализма, присущие западной цивилизации, все еще сильны.

    «Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», – заключила она.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.

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    19 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову

    Патологоанатом подтвердил смерть Синвара от огнестрельного ранения в голову

    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие тела лидера движения после его ликвидации израильскими военными.

    Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие, сообщил, что смерть наступила от огнестрельного ранения в голову, при этом у Синвара была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

    Также Кугель отметил наличие других ранений на теле Синвара, среди которых повреждения от танкового снаряда или ракеты.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Синвар, как главный организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован израильскими военными в секторе Газа 16 октября.

    Ранее военные Израиля сообщили, что Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, после того как началась перестрелка. В разведывательной операции по отслеживанию лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка, о чем заявил президент США Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис добавила, что помощь оказывал и американский спецназ.

    Накануне палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.

    Между тем президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал его смерть «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».

    Эксперт отметил что операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем и произошла случайно, хотя и принесла тактическую выгоду для ЦАХАЛа.


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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    17 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о «начале последнего дня» ХАМАС

    Нетаньяху заявил о продолжении операции в Газе после ликвидации главы ХАМАС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ликвидация военными Израиля главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Это было объявлено в ходе телеобращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения. Нетаньяху отметил, что это событие знаменует «начало последнего дня» для ХАМАС, и организация больше не будет править в секторе Газа, передает ТАСС.

    Глава израильского правительства подчеркнул, что военная операция не завершится на ликвидации Синвара и будет продолжена до достижения всех поставленных целей. Одной из таких целей, по его словам, является освобождение удерживаемых радикалами заложников. Нетаньяху также заявил, что Израиль готов сохранить жизнь и дать возможность уйти тем радикалам, которые освободят заложников и сдадутся властям.

    В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Позже источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

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    17 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара

    Байден сообщил, что спецслужбы США содействовали поиску и ликвидации Синвара

    Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка оказала помощь Израилю в отслеживании лидера ХАМАС Яхьи Синвара после нападения 7 октября, заявил президент США Джо Байден.

    Байден подчеркнул, что вскоре после событий 7 октября он распорядился о совместной работе сотрудников Специальных операций и специалистов по разведке США с израильскими коллегами, сообщает ТАСС.

    «Вскоре после резни 7 октября я поручил сотрудникам Специальных операций и нашим специалистам по разведке работать бок о бок с их израильскими коллегами, чтобы помочь найти и выследить Синвара и других лидеров ХАМАС, скрывающихся в Газе», – заявил Байден.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов, сообщили СМИ.

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    17 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа

    Израильские службы безопасности подтвердили устранение Яхьи Синвара в Газе

    В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа
    @ Nidal Alwaheidi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов, сообщили СМИ.

    Как пишет израильская гостелерадиокомпания Kan, по данным источников, эта информация была установлена на основе анализа образцов ДНК, собранных после операции, передает ТАСС.

    Источники Kan отмечают, что установление личности Синвара облегчается тем обстоятельством, что он в прошлом был под стражей в израильских тюрьмах.

    По данным источника телеканала Sky News Arabia, Синвар погиб в результате столкновения с израильскими военными в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Этот инцидент подчеркивает напряженность и продолжающийся конфликт между израильскими силами и палестинскими вооруженными группировками.

    В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

    Ранее ЦАХАЛ заявил о том, что израильские ВВС успешно провели операцию по устранению двух высокопоставленных членов ХАМАС. В ходе операции были убиты Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, которые отвечали за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    18 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В ХАМАС назвали условия освобождения заложников

    В ХАМАС заявили об освобождении заложников при выводе войск Израиля из Газы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении удерживать заложников до завершения израильской агрессии в секторе Газа и вывода израильских войск из анклава.

    Заложники, которые удерживаются в секторе Газа, не будут освобождены до тех пор, пока Израиль не выведет свои вооруженные силы из этого региона, передает ТАСС, ссылаясь на некролог организации в честь убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Также условием возвращения заложников является освобождение палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара знаменует начало конца правления этого движения в секторе Газа, а президент США Джо Байден назвал это событие моментом справедливости.

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    18 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал убийство главы ХАМАС Синвара удачной для Израиля случайностью

    Эксперт Ципис: Убийство главы ХАМАС Синвара стало случайностью

    Эксперт назвал убийство главы ХАМАС Синвара удачной для Израиля случайностью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем. Убийство лидера ХАМАС стало случайностью, пусть и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее ЦАХАЛ ликвидировал лидера ХАМАС Яхью Синвара. Новым главой палестинской группировки СМИ называют Халеда Машаля.

    «Глава ХАМАС Яхьи Синвар действительно был целью израильских военных, на него шла «охота». Однако ликвидация в Рафахе была случайностью, хотя и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, со ссылкой на собственные данные.

    Он объясняет: военные ЦАХАЛ зачищали дом, в котором оказался Синвар и другие боевики ХАМАС. «То есть эта операция не была запланирована, не было и никаких разведданных», – уточнил собеседник. При этом заявление Джо Байдена о том, что американские спецслужбы содействовали поиску и ликвидации главы палестинской группировки, эксперт счел несколько преувеличенными.

    «Разведки США и Израиля постоянно сотрудничают, и Вашингтон – насколько позволяют ресурсы – делится с еврейским государством информацией. Поэтому, с одной стороны, американский лидер, не соврал. Но с другой, ликвидация Синвара не является результатом сотрудничества сторон. Байден поторопился записать это в копилку своих достижений», – детализировал Ципис.

    Кроме того, по его мнению, не совсем корректно говорить о Халеде Машале как о новом главе ХАМАС. «Он – сподвижник Исмаила Хании. Они оба находились в Катаре. Синвар же был лидером только лишь группы боевиков на территории сектора Газа. Сейчас Машель не сможет заменить его, поскольку руководить оперативно-тактической операцией, находясь за рубежом, невозможно. Поэтому, скорее всего, на днях будет назначен лидер боевиков, который находится непосредственно в Газе», – считает спикер.

    Он полагает, что Машель не рискнет покинуть Катар, где израильские силы – не желая испортить отношения с Дохой – не будут пытаться его ликвидировать. «На мой взгляд, Машеля спрячут, но через несколько лет его будет ждать участь предшественников», – допустил политолог.

    Пока же устранение Синвара негативно скажется на переговорах между Израилем и ХАМАС, прогнозирует собеседник. Более того, по его словам, еврейское государство склоняется к мнению, что переговоры, которые ни к чему не привели в течение года, так и останутся безрезультатными.

    «Полагаю, израильский генштаб сделает так, чтобы ХАМАС прекратил свое сопротивление и сдался, а также предпримет новые попытки найти как можно больше заложников и военнопленных, которые находятся на территории Газы», – заключил Ципис.

    Ранее МИД Израиля подтвердил смерть главы ХАМАС Яхьи Синвара в результате операции ЦАХАЛ. Его гибель премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «началом конца войны» в секторе Газа.

    По информации ливанского телеканала LBCI, исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС назначен Халед Машаль. Сообщается, что руководство палестинской группировки проинформировало турецких, катарских и египетских посредников, что ее лидер Яхья Синвар был убит в районе Таль аль-Султан в Рафахе и исполнять обязанности главы политического крыла будет Машаль.

    LBCI также сообщает, что убийство Синвара и связанные с этим последствия для переговоров о прекращении огня в секторе Газа обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    Машаль занимал пост главы политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год, после чего уступил лидерство Исмаилу Хании. В 1998 году израильские спецслужбы ввели Машалю в Иордании яд и тот впал в кому. Противоядие было предоставлено Израилем в рамках дипломатической сделки с Иорданией.

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    17 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Россия предостерегла Израиль от ударов по Ирану

    МИД России предупредил об опасности ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что удар по ядерным объектам Ирана будет катастрофическим и противоречит принципам ядерной безопасности.

    Рябков отметил, что такие действия могут повлечь катастрофические последствия и перечеркнуть существующие постулаты ядерной безопасности. «Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуры», – заявил он, подчеркивая важность соблюдения международных принципов в этой сфере, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД РФ также добавил, что Россия неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу в диалоге с международными партнерами. По его словам, любые военные действия в отношении ядерных объектов могут привести к глобальным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Также сообщалось, что бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

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    17 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Армия Израиля объявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС

    Израильская армия заявила о проверке информации о гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе

    Армия Израиля объявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС
    @ Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильская армия проверяет информацию о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, сообщила армия Израиля.

    В ходе недавней операции Армии обороны Израиля в этом регионе были ликвидированы трое террористов. Армия совместно со Службой общей безопасности проверяет, мог ли одним из них быть Синвар, сообщает ТАСС.

    Армейская пресс-служба заявила, что пока личность уничтоженных террористов не может быть подтверждена. Это создает неопределенность вокруг того, действительно ли среди погибших находится один из лидеров ХАМАС. Ранее Синвар считался ключевой фигурой в руководстве движения и был нацелен на ведение боевых действий против Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦАХАЛ заявил о том, что израильские ВВС успешно провели операцию по устранению двух высокопоставленных членов ХАМАС. В ходе операции были убиты Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, которые отвечали за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    18 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    В ХАМАС признали гибель своего лидера Яхьи Синвара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС в пятницу во второй половине дня объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара, об этом сообщил член политбюро организации Халиль аль-Хейя.

    Смерть Синвара «только усилит движение», сказал аль-Хейя, передает ТАСС. ХАМАС продолжит идти по пути своих предшественников, заключил он.

    Напомним, источники в израильских службах безопасности в четверг заявили о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отметил, что ликвидация главы радикального движения знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

    Президент США Джо Байден назвал смерть Синвара «моментом справедливости».

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    18 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Путин назвал главный способ решения палестино-израильского конфликта

    Путин: Главный способ решения палестинской проблемы – создание Палестинского государства

    Путин назвал главный способ решения палестино-израильского конфликта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главным способом решения палестинской проблемы является создание полноценного Палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Мы в контакте до сих пор и с Израилем, мы в контакте, разумеется, с Палестиной. У нас традиционная позиция, еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, что главный способ решения палестинской проблемы – создание полноценного Палестинского государства», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин выразил уверенность в том, что тема Израиля и Палестины будет обсуждаться на саммите БРИКС в Казани.

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    17 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    ВС Ирана пообещали «болезненный» ответ в случае удара со стороны Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами заявил, что Иран нанесет «болезненный» ответный удар в случае атаки Израиля по иранским или региональным объектам.

    По его словам, Иран готов «болезненно» ответить на любую атаку Израиля, включая удары по объектам как на территории страны, так и в регионе, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно», – заявил Салами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

    Также сообщалось, что бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

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    18 октября 2024, 12:35 • Новости дня
    Богданов оценил последствия убийства главы ХАМАС для Ближнего Востока

    Богданов заявил, что убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара не повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не изменит ситуацию на Ближнем Востоке и не станет поворотным событием, заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

    Богданов отметил, что подобные драматические события уже не раз случались и всегда находилась замена лидерам. По его словам, на этот раз заменой Яхьи Синвару станет Халед Машаль, который ранее уже возглавлял ХАМАС, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности изменения ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством Синвара, Богданов заявил, что не ожидает поворотных изменений.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа на основании анализа его ДНК.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать Синвара после нападения 7 октября.

    Кремль выразил обеспокоенность последствиями убийства лидера ХАМАС, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    18 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    Исполняющим обязанности главы ХАМАС стал Халед Машаль

    LBCI: Халед Машаль возглавил ХАМАС после гибели Яхьи Синвара

    Tекст: Вера Басилая

    Халед Машаль взял на себя обязанности исполняющего обязанности главы ХАМАС после гибели Яхьи Синвара, сообщил ливанский телеканал LBCI.

    Источники телеканала сообщили, что теперь Машаль отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах. Он также занимается решением проблем, связанных с заключенными, передает «Интерфакс».

    Источники подтвердили, что руководство ХАМАС уже проинформировало турецких, катарских и египетских официальных лиц о гибели Синвара.

    В связи с убийством Синвара, ХАМАС также заявило, что переговоры об обмене пленными и прекращении войны в секторе Газа станут «все более трудными и запутанными».

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа на основе анализа его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

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    18 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Кремль выразил обеспокоенность последствиями убийства лидера ХАМАС

    Песков: Россия обеспокоена последствиями ликвидации главы ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обеспокоена возможными гуманитарными последствиями на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что для России главное – это последствия для мирного населения, вызывающие у Москвы обеспокоенность, передает ТАСС.

    Он назвал гуманитарную катастрофу, которая наблюдается как в Газе, так и в Ливане, также предметом серьезной озабоченности России.

    Песков обратил внимание на тот факт, что убийство лидера ХАМАС было буквально транслировано онлайн, добавив, что «это уровень развития технологий».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

    СМИ писали, что ЦАХАЛ якобы случайно ликвидировал лидера ХАМАС в секторе Газа.

    Источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию Яхьи Синвара, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС после нападения 7 октября.

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    Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

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    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре

    В Молдавии в воскресенье пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Помимо действующего главы государства Майи Санду на высший пост претендует десяток кандидатов, из которых реальную конкуренцию могут навязать лишь двое. Поэтому главная интрига голосования – кто вместе с Санду выйдет во второй тур. Как показывают соцопросы, у одного из соперников есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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