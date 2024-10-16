ЦАХАЛ сообщил о запуске 50 снарядов из Ливана по Израилю

Из Ливана по Израилю запустили 50 снарядов, часть которых перехвачена ЦАХАЛ

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске примерно 50 снарядов с территории Ливана, сообщает ТАСС. Сирены воздушной тревоги сработали в районе Верхней Галилеи, после чего были замечены снаряды, направленные на израильскую территорию.



Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, часть снарядов удалось перехватить. Однако несколько снарядов упали на территорию Израиля, что подтвердили обнаруженные обломки.

Отмечается, что это событие происходит на фоне активной фазы военной операции Израиля под названием «Стрелы севера», начатой 23 сентября. Операция нацелена против формирований «Хезболлах» в Ливане и включает массированные удары по их военным объектам. Цель операции – обеспечение безопасности в северных приграничных районах, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч израильских граждан.

В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных зонах на юге Ливана в рамках этой стратегии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал создание Израиля как катастрофу для палестинцев, что привело к изгнанию около миллиона человек и разрушению сотен населенных пунктов.

Израильские военно-воздушные силы атаковали позиции «Хезболлы» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки.

Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». В результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Эйто на севере Ливана погибли 18 человек, включая беженцев.