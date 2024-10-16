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    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    11 комментариев
    16 октября 2024, 03:20 • Новости дня

    ЦАХАЛ сообщил о запуске 50 снарядов из Ливана по Израилю

    Из Ливана по Израилю запустили 50 снарядов, часть которых перехвачена ЦАХАЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана были запущены около 50 снарядов, часть из которых была перехвачена, а некоторые упали на территории Израиля.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске примерно 50 снарядов с территории Ливана, сообщает ТАСС. Сирены воздушной тревоги сработали в районе Верхней Галилеи, после чего были замечены снаряды, направленные на израильскую территорию.

    Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, часть снарядов удалось перехватить. Однако несколько снарядов упали на территорию Израиля, что подтвердили обнаруженные обломки.

    Отмечается, что это событие происходит на фоне активной фазы военной операции Израиля под названием «Стрелы севера», начатой 23 сентября. Операция нацелена против формирований «Хезболлах» в Ливане и включает массированные удары по их военным объектам. Цель операции – обеспечение безопасности в северных приграничных районах, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч израильских граждан.

    В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных зонах на юге Ливана в рамках этой стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал создание Израиля как катастрофу для палестинцев, что привело к изгнанию около миллиона человек и разрушению сотен населенных пунктов.

    Израильские военно-воздушные силы атаковали позиции «Хезболлы» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки.

    Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». В результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Эйто на севере Ливана погибли 18 человек, включая беженцев.

    13 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67 человек, из них девять в тяжелом состоянии, четверо находятся в критическом положении, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. По заявлению «Хезболлы», штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Согласно информации телеканала, инцидент произошел около 19.00 по местному времени. Два беспилотника пересекли границу Израиля, один был перехвачен в районе Крайот к северу от Хайфы и не вызвал ущерба. Однако второй продолжил движение на юг и взорвался вблизи города Биньямина, вызвав многочисленные ранения, передает РИА «Новости».

    Перед проникновением беспилотника в воздушное пространство Израиля сирены воздушной тревоги не сработали. Для эвакуации пострадавших использовались вертолеты, доставившие их в различные больницы.

    Ливанская организация «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии на юге Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане. Израильские ВВС уничтожили командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хуссейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана. Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

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    14 октября 2024, 01:32 • Новости дня
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    В результате атаки дрона погибли четыре солдата элитной бригады ЦАХАЛ
    @ ABC News (Australia)/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, сообщила Армия обороны Израиля.

    По данным армейской пресс-службы, беспилотник атаковал базу рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада. «В результате инцидента погибли четыре солдата ЦАХАЛ, еще семь получили серьезные ранения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным Times of Israel, израильские военные не смогли сбить беспилотник, так как он пропал с радаров, вероятно, спустившись низко к земле. Сирены тревоги не прозвучали, так как предполагалось, что беспилотник разбился или был перехвачен.

    Ранее «Хезболла» заявила, что ее штурмовые дроны атаковали лагерь бригады «Голани» израильской армии вблизи города Биньямина. Бригада «Голани» – первая пехотная бригада Армии обороны Израиля, сформирована в 1948 году, дислоцирована в Северном военном округе страны. Во время Второй ливанской войны 2006 года одно из подразделений бригады (51-й батальон, состоявший из срочников) понесло серьёзные потери в ходе штурма и прочёсывания населённого пункта Бинт-Джбейль на юге Ливана, превращённого боевиками организации «Хезболла» в укреплённый район.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два беспилотника пересекли границу Израиля, но только один из них был перехвачен. Второй беспилотник взорвался вблизи города Биньямина. Сирены воздушной тревоги перед этим не сработали. Сообщалось о 67 пострадавших.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    13 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    Нетаньяху выразил сожаление о нанесенном вреде миротворцам в Ливане

    Нетаньяху извинился перед Мелони за вред миротворцам ВСООНЛ в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу причиненного вреда миротворцам ООН в Ливане, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе телефонного разговора заверил свою итальянскую коллегу Джорджу Мелони в сожалении о нанесенном вреде миротворцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), сообщает ТАСС.

    Нетаньяху отметил, что Армия обороны Израиля предпринимает все усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись. Он также сообщил Мелони о своих многочисленных обращениях к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием отвести силы ВСООНЛ от опорных пунктов «Хезболлах». «Израиль приложит все усилия, чтобы предотвратить потери среди ВСООНЛ», – добавил он.

    Кроме того, Нетаньяху выразил недовольство позицией ряда европейских лидеров, которые, по его мнению, направляют критику в неправильное русло. Он считает, что вместо обвинений Израиля они должны сосредоточить внимание на «Хезболлах» и его иранских покровителях, использующих ВСООНЛ как живой щит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

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    13 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к войне на Ближнем Востоке

    Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран абсолютно готов к войне, но стремится к миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран будет прилагать усилия для установления мира в секторе Газа и Ливане, но готов к войне, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде.

    Аракчи сообщил, что Исламская Республика Иран готова к любому развитию событий, передает The Telegraph. По его словам, Иран не стремится к росту напряженности и конфликтам, однако не боится войны и готов к ней, пишет РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность достижения справедливого мира, заявив: «Мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для установления справедливого мира в Газе и Ливане». «Это твердая позиция Исламской Республики Иран», – добавил Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

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    14 октября 2024, 19:30 • Новости дня
    Армия Израиля нашла тайный подземный штаб «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как указали в пресс-службе, убежище длиной 800 метров использовалось как командный центр спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». Внутри бункера нашли ракеты, минометные снаряды, мотоциклы и жилые помещения, передает ТАСС.

    Командный центр находился под гражданским районом, что, по словам израильских военных, было сделано намеренно для сокрытия. Бункер был частью плана вторжения «Хезболлы» в Израиль, известного как «Покорение Галилеи». Это вторжение предполагало использование скрытых вооруженных отрядов для захвата территории на севере Израиля.

    Армия обороны Израиля подчеркивает, что обнаружение такого объекта позволяет более эффективно противостоять потенциальной угрозе со стороны «Хезболлы». Ситуация на границе остается напряженной, и Израиль предпринимает дополнительные меры для обеспечения безопасности своих северных районов.

    Ранее бойцы ливанского движения «Хезболла» в понедельник утром выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, также дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля, а «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.

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    13 октября 2024, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о решении США направить батарею THAAD в Израиль

    Пентагон решил направить батарею ПВО THAAD в Израиль на фоне ракетных атак со стороны Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    По решению президента США Джо Байдена, в Израиль будет направлена батарея ПВО THAAD вместе с американскими военными для ее эксплуатации, заявили в Пентагоне.

    Министерство обороны США, следуя распоряжению президента Джо Байдена, направит батарею противоракетной обороны THAAD в Израиль, пишет РИА «Новости». Батарея будет сопровождаться отрядом американских военных, которые займутся ее обслуживанием и эксплуатацией.

    В Пентагоне подчеркнули, что решение принято в ответ на недавние ракетные атаки, совершенные Ираном против Израиля. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин получил указание от президента на развертывание системы THAAD, чтобы поддержать израильские силы противоракетной обороны.

    «По указанию президента министр Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военных в Израиле для содействия укреплению ПВО»,– пояснили представители ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    13 октября 2024, 18:23 • Новости дня
    Миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении границы с Ливаном

    Миротворцы ООН зафиксировали пересечение израильскими военными границы с Ливаном

    Tекст: Ольга Иванова

    Миротворцы ООН в Ливане сообщили о пересечении израильскими силами демаркационной линии на границе с Ливаном, что стало причиной инцидента с проникновением танков на территорию объекта ООН.

    Миротворцы миссии ООН в Ливане зафиксировали, что в воскресенье израильские военные нарушили границу с Ливаном, пересекли «голубую линию» и проникли на ливанскую территорию. Об этом говорится в заявлении миссии, передает РИА «Новости». Три израильских военных подразделения вошли на территорию Ливана в районе деревни Рамья.

    В заявлении миссии отмечается, что два танка «Меркава» разрушили ворота на территорию объекта ООН и проникли на базу. Израильские солдаты потребовали выключить свет на объекте, находясь там около 45 минут. Танки покинули территорию после протестов представителей ООН через механизм связи ВСООНЛ. Это происшествие подвергло опасности персонал ООН.

    Также сообщается, что позднее миротворцы ООН слышали выстрелы и наблюдали густой дым возле базы, что вызвало у 15 миротворцев раздражение кожи и проблемы с желудком, несмотря на ношение защитных масок. Эти миротворцы проходят лечение.

    Миссия ООН обвинила израильские силы в блокировании критической логистической операции в районе Мейсс-эль-Джебеля, что затруднило перемещение грузов. ВСООНЛ осудили эти действия, напомнив о необходимости уважать безопасность персонала и имущества ООН в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Миссия потребовала объяснений от израильских военных и подчеркнула, что ограничение свободы передвижения миротворцев нарушает их мандат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана. Министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по миротворческим силам ООН в Ливане и гибель двух ливанских солдат. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к генеральному секретарю ООН с призывом немедленно вывести миротворческие силы из южного Ливана, чтобы избежать их попадания в зоны боевых действий.

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    15 октября 2024, 05:25 • Новости дня
    ООН отвергла предложение Израиля вывести миротворцев из зоны боев в Ливане

    Замгенсека ООН Лакруа сообщил о решении оставить миротворцев в Ливане «на всех позициях»

    Tекст: Антон Антонов

    Миротворческие силы ООН в Ливане не покинут свои позиции, несмотря на обстрелы и просьбы о передислокации со стороны Израиля, сообщил замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан–Пьер Лакруа.

    «ВСООНЛ (временные силы ООН в Ливане) в настоящее время останутся на всех своих позициях, несмотря на призывы ЦАХАЛ освободить позиции, которые находятся вблизи »голубой линии», – приводит слова Лакруа РИА «Новости».

    Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с обстрелами позиций миротворцев в своем совместном заявлении.

    Премьер–министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику ряда стран в адрес Израиля и вновь потребовал вывести ВСООНЛ из зоны конфликта, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 октября израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб–квартире миротворческой миссии ВСООНЛ на юге Ливана. Нетаньяху выразил сожаление по поводу причиненного вреда миротворцам, подчеркнув, что израильская армия стремится предотвратить подобные инциденты.


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    13 октября 2024, 04:47 • Новости дня
    Израильские ВВС перехватили воздушную цель из Ливана

    Израильские ВВС перехватили цель, прилетевшую из Ливана в районе Нагарии

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, которая прилетела из Ливана в район побережья возле Нагарии, о чем сообщила пресс-служба армии.

    Израильские Военно-воздушные силы перехватили воздушную цель, прибывшую из Ливана, пишет ТАСС. Пресс-служба армии подчеркнула, что инцидент произошел в районе побережья около Нагарии.

    «Недавно ВВС перехватили подозрительную воздушную цель, которая прилетела на израильскую территорию из Ливана в районе побережья возле Нагарии», – говорится в сообщении.

    Напряженность между Израилем и Ливаном усилилась после начала операции «Стрелы севера», которую израильская армия проводит с 23 сентября против формирований «Хезболлах». Израиль наносит авиаудары по военным объектам ливанского движения.

    27 сентября в результате одного из ударов в Бейруте погиб генеральный секретарь «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла. После этого «Хезболлах» пообещала продолжать сопротивление Израилю.

    В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию в южных приграничных районах Ливана, что еще больше обострило ситуацию в регионе.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки израильских ВВС в двух поселках в Ливане погибли 11 человек

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    14 октября 2024, 02:56 • Новости дня
    Ливан заявил о гибели 2,3 тыс. человек в результате израильских обстрелов

    Tекст: Антон Антонов

    В результате израильских обстрелов, которые продолжаются с осени 2023 года, в Ливане погибли 2 тыс. 306 человек, сообщил минздрав страны.

    Пострадали около 10,7 тыс. человек. Уточняется, что речь идет о «предварительной статистике израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов», передает РИА «Новости».

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после вторжения палестинской группировки ХАМАС в Израиль в октябре 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Также Израиль обменивался ударами с формированиями «Хезболлы» в Ливане. В сентябре 2024 года Израиль начал вторжение в Ливан.

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    13 октября 2024, 11:08 • Новости дня
    Израиль ответил ударом на обстрел Ашкелона из Газы

    ВВС Израиля атаковали ракетную установку в Газе после обстрела Ашкелона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская авиация нанесла удар по ракетной установке в Газе, используемой для обстрела Ашкелона, целью стала установка в лагере беженцев Джабалия.

    Израильские ВВС атаковали ракетную установку в секторе Газа, сообщает ТАСС. Установка была использована палестинскими радикалами для обстрела Ашкелона, расположенного в 12 км от границы с Газой. Удар был нанесен по объекту в районе лагеря беженцев Джабалия на севере анклава.

    Атака была предпринята в ответ на недавний обстрел Ашкелона, одного из крупных городов Израиля, находящегося в непосредственной близости от сектора Газа. Этот регион часто становится целью палестинских атак, что ведет к росту напряженности между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане. Израильские ВВС уничтожили командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хуссейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана. Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

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    15 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Россия выразила обеспокоенность возможным ответом Израиля Ирану

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия контактирует с Израилем на различных уровнях, высказывая опасения по поводу возможного военного ответа Ирану, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

    По его словам, контакты с израильской стороной происходят на различных уровнях и каналах, включая взаимодействие с посольствами и дипломатами в Москве и Израиле, сообщает ТАСС.

    Богданов отметил, что российские дипломаты активно работают в Израиле, а общение с израильскими представителями ведется практически в ежедневном режиме. «Конечно, конечно. Контакты идут на разных уровнях. Мы, конечно, в контакте здесь [в Москве] с посольствами и госпожой послом [Израиля]. И наш посол очень активно там работает», – сказал Богданов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский президент Масуд Пезешкиан на саммите «Каспийской пятерки» в Ашхабаде заявил, что страны Европы и США способствуют напряженности на Ближнем Востоке. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что США блокируют принятие Советом Безопасности ООН решение по Израилю.

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    13 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    Медики Красного Креста в Ливане пострадали при ударе Израиля

    В результате атаки со стороны Израиля пострадали четыре медика Красного Креста

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе израильской атаки в поселении Сабрин на юге Ливана пострадали четыре медика Красного Креста, работавших на месте, где ранее был нанесен удар.

    Как указали в Ливанском Красном Кресте, израильские военные нанесли удар по зданию в поселении Сабрин на юге Ливана. В момент атаки на месте работала бригада скорой помощи, согласовавшая свой выезд с миротворческими силами, передает РИА «Новости».

    Бригада Красного Креста прибыла в Сабрин, чтобы оказать помощь после первого удара, когда израильские военные нанесли повторный удар. В результате атаки ранения получили четыре медика. Кроме того, были повреждены две кареты скорой помощи. Раненых медиков немедленно госпитализировали, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильские ВВС нанесли авиаудары по северным районам Ливана, в результате которых погибли 11 человек и 19 получили ранения. Газета уточняла, что советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил о продолжении военных действий до достижения целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз. Накануне израильские военно-воздушные силы перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после сигнала воздушной тревоги в районе Хайфы.

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    14 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала базу израильских ВМС на северо-западе Хайфы

    «Хезболла» атаковала ракетами базу ВМС Израиля «Стелла Марис» на севере Хайфы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» в понедельник утром выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

    Бойцы ливанского движения «Хезболла» совершили ракетный обстрел базы военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром, как сообщил источник в пресс-службе движения. Ракетный обстрел был направлен на базу ВМС «Стелла Марис» в 9.30 по московскому времени.

    Пресс-служба «Хезболлы» опубликовала заявление, в котором говорится: «Бойцы исламского сопротивления в 9:30 утра (совпадает с московским временем) выпустили серию ракет по базе ВМС «Стелла Марис» на северо-западе Хайфы». Это нападение является частью продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем, который обострился в последние недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения. Дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля. «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.

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    15 октября 2024, 07:31 • Новости дня
    Израильские военные за сутки атаковали более 200 позиций «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Александра Юдина

    Израильские военно–воздушные силы в течение суток атаковали позиции «Хезболлы» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки, сообщили в армейской пресс-службе.

    Отмечается, что за минувшие сутки ВВС Израиля совместно с сухопутными войсками нанесли удары по более чем 200 позициям «Хезболлы», передает ТАСС.

    В число целей вошли террористические ячейки, места базирования противотанковых ракетных комплексов, а также пусковые установки ракет класса земля – земля.

    Атаки были проведены как на юге Ливана, так и в его глубинке, что подчеркивает расширение военной операции на территории этой страны.

    Накануне бойцы ливанского движения «Хезболла» выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, также дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля, а «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.

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