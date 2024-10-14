Армия Израиля нашла тайный подземный штаб «Хезболлы» на юге Ливана

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, убежище длиной 800 метров использовалось как командный центр спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». Внутри бункера нашли ракеты, минометные снаряды, мотоциклы и жилые помещения, передает ТАСС.

Командный центр находился под гражданским районом, что, по словам израильских военных, было сделано намеренно для сокрытия. Бункер был частью плана вторжения «Хезболлы» в Израиль, известного как «Покорение Галилеи». Это вторжение предполагало использование скрытых вооруженных отрядов для захвата территории на севере Израиля.

Армия обороны Израиля подчеркивает, что обнаружение такого объекта позволяет более эффективно противостоять потенциальной угрозе со стороны «Хезболлы». Ситуация на границе остается напряженной, и Израиль предпринимает дополнительные меры для обеспечения безопасности своих северных районов.

Ранее бойцы ливанского движения «Хезболла» в понедельник утром выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника, запущенного ливанской шиитской организацией «Хезболла» по базе ЦАХАЛ, погибли четверо солдат, семеро получили серьезные ранения, также дроны «Хезболлы» поразили лагерь бригады «Голани» армии Израиля, а «Хезболла» поразила израильский бульдозер на юге Ливана.