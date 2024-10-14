ЦАХАЛ подтвердил гибель четырех солдат в результате атаки БПЛА «Хезболлы»

В результате атаки БПЛА «Хезболлы» на базу ЦАХАЛ погибли четверо израильских солдат

Tекст: Антон Антонов

По данным армейской пресс-службы, беспилотник атаковал базу рядом с городом Биньямина – Гиват-Ада. «В результате инцидента погибли четыре солдата ЦАХАЛ, еще семь получили серьезные ранения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

По данным Times of Israel, израильские военные не смогли сбить беспилотник, так как он пропал с радаров, вероятно, спустившись низко к земле. Сирены тревоги не прозвучали, так как предполагалось, что беспилотник разбился или был перехвачен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два беспилотника пересекли границу Израиля, но только один из них был перехвачен. Второй беспилотник взорвался вблизи города Биньямина. Сирены воздушной тревоги перед этим не сработали. Сообщалось о 67 пострадавших.