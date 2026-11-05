Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Глава МЧС пригласил Путина на новый полигон ведомства в Казани
Глава МЧС Куренков пригласил Путина на новый полигон ведомства в Казани
Руководитель МЧС Александр Куренков пригласил президента Владимира Путина посетить новый учебно-тренировочный полигон министерства в Казани.
Куренков сообщил, что 4 сентября совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым был открыт первый в России учебно-тренировочный полигон мирового уровня, передает ТАСС.
«Мы рассматриваем казанский комплекс как основу для дальнейшего масштабирования подобных решений в других регионах России. Владимир Владимирович, если позволит ваш рабочий график, для нас было бы честью представить вам возможности этого полигона непосредственно на месте», – заявил глава МЧС в ходе доклада на совещании президента с членами правительства по видеосвязи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Куренков сообщил о начале ежегодной штабной тренировки по гражданской обороне в регионах России.