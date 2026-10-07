Во всех регионах России стартовала тренировка по гражданской обороне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Во всех регионах страны стартовала тренировка по гражданской обороне. В ходе учений проверят готовность защитных сооружений и отработают задачи по защите граждан, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Обеспечение национальной безопасности в условиях современных вызовов и угроз требует от нас постоянного совершенствования деятельности в области гражданской обороны», – заявил глава МЧС Александр Куренков.

Тренировка пройдет в два этапа. На первом в готовность приведут органы управления, силы и объекты гражданской обороны, включая защитные сооружения и пункты выдачи средств индивидуальной защиты. На втором этапе отработают практические задачи по защите населения, эвакуации, жизнеобеспечению, а также защите материальных и культурных ценностей.

Учения направлены на повышение устойчивости работы критической инфраструктуры. Тренировка завершится 9 октября. По итогам будет проведен анализ действий органов управления и сил го для выявления проблемных вопросов и путей их решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в России вступили в силу обновления закона о гражданской обороне.

Ранее МЧС сообщило о предстоящей проверке систем оповещения по всей России. До этого ведомство запланировало использовать домофоны для оповещения населения об угрозах.