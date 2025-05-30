СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.11 комментариев
МЧС запланировало использовать домофоны для оповещения об угрозах
Домофоны в подъездах жилых домов могут использоваться для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» как альтернатива устаревшим радиоточкам, сообщил глава МЧС Александр Куренков.
По его словам, возможность использования домофонов для оповещения населения обсуждается в МЧС России, передает ТАСС.
Министр отметил, что радиоточек, которые ранее применялись для информирования граждан, сейчас практически не существует.
По его словам, домофоны в подъездах многоквартирных домов могут стать альтернативой радиоточкам: «В определенный момент через них можно будет доводить до людей общий сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Куренков подчеркнул, что система оповещения дорабатывается по разным направлениям – в том числе используются СМС-рассылки с предупреждениями о погодных явлениях и других угрозах. Министр добавил, что важной задачей МЧС остается максимальный охват населения, включая людей с проблемами слуха, с помощью современных средств оповещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС провело тестирование систем оповещения с замещением эфира на одну минуту по всей стране. Власти рассматривали идею создания системы оповещения об опасности в школах через СМС. Президент России подчеркнул необходимость обеспечить безопасность школ.