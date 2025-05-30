МЧС запланировало использовать домофоны для оповещения об угрозах

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, возможность использования домофонов для оповещения населения обсуждается в МЧС России, передает ТАСС.

Министр отметил, что радиоточек, которые ранее применялись для информирования граждан, сейчас практически не существует.

По его словам, домофоны в подъездах многоквартирных домов могут стать альтернативой радиоточкам: «В определенный момент через них можно будет доводить до людей общий сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Куренков подчеркнул, что система оповещения дорабатывается по разным направлениям – в том числе используются СМС-рассылки с предупреждениями о погодных явлениях и других угрозах. Министр добавил, что важной задачей МЧС остается максимальный охват населения, включая людей с проблемами слуха, с помощью современных средств оповещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС провело тестирование систем оповещения с замещением эфира на одну минуту по всей стране. Власти рассматривали идею создания системы оповещения об опасности в школах через СМС. Президент России подчеркнул необходимость обеспечить безопасность школ.